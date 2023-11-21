Син Бреда Пітта різко висловився в бік актора

Пакса всиновили у 2007 році з притулку у Вʼєтнамі.

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Син 59-річного американського актора Бреда Пітта Пакс, 19, різко висловився на адресу свого знаменитого названого батька. Про це пише Daily Mail.

Видання знайшло приватну сторінку в Instagram, яка, як повідомляється, належить саме Паксу. У 2020 році він "привітав" Бреда Пітта з Днем батька. Спадкоємець Анджеліни Джолі та її колишнього чоловіка назвав актора "придурком світового класу", який змушує своїх чотирьох молодших дітей "тремтіти від страху".

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"Ти перетворив життя найближчих людей на постійне пекло", — написав Пакс.

"Ти можеш говорити собі та світові все, що завгодно, але правда колись стане ясною", — додав юнак.

Бред Пітт Фото: Скриншот

У 2007 році Анджеліна Джолі усиновила Пакса з притулку у В’єтнамі. Йому було три роки, і його біологічна мати, залежна від героїну, кинула його ще новонародженим. Через рік Бред Пітт також офіційно став батьком хлопця.

Анджеліна Джолі та Пакс Фото: Getty Images

Джерело видання підтвердило, що приватний обліковий запис дійсно належить Паксу.

"Це обліковий запис, який він використовує для друзів – переважно друзів зі школи. Він ніколи не говорить багато про своїх батьків, тримається осторонь, тож це було незвично", — розповідає інсайдер.

Нагадаємо, Анджеліна Джолі пильно стежить за особистим життям сина Пакса.

Також Фокус писав про нову дівчину Бреда Пітта Інес де Рамон.