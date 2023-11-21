Бред Пітт продемонстрував особливу прикрасу (фото)
Якби він зʼявився з таким аксесуаром у Європі, фанати подумали б, що актор заручений чи одружений.
59-річний американський актор Бред Пітт зʼявився з особливим аксесуаром. Про це пише Daily Mail.
Напередодні колишній чоловік Анджеліни Джолі блиснув золотою каблучкою на безіменному пальці правої руки. Оскароносний актор підняв руку, коли публіка помітила каблучку.
Втім, у США обручки носять на лівій руці, а за кордоном — на правій. Тому, судячи з усього, на весілля Пітт ще не натякає.Важливо
Проте аксесуар, можливо, є перстнем-обіцянкою від його нової коханої, 30-річної дизайнерки прикрас Інес де Рамон.
Кохана голівудського актора також демонструвала особливі прикраси: її помітили в намисті з ініціалами Бреда Пітта "B" влітку 2023.
Це сталося після кількох повідомлень про те, що пара наразі "сильніша, ніж будь-коли", і Бред говорив своїм друзям, що Інес його "дівчина".
Раніше актор носив обручку двічі в житті: коли він був одружений з Дженніфер Еністон з 2000 по 2005 рік, а потім, коли він був одружений з Анджеліною Джолі з 2014 по 2019 рік (хоча вона подала на розлучення у 2016 році).
Це відбувається перед тим, як Інес та Бред збираються святкувати свої дні народження разом. 18 грудня актору виповниться 60 років, а наступного дня, 19 грудня, Інес — 31 рік.
Нагадаємо, 19-річний син Бреда Пітта та Анджеліни Джолі Пакс різко висловився в бік свого зіркового батька.
Також Фокус писав про новий етап стосунків Бреда Пітта та Інес де Рамон.