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Стиль життя

Бред Пітт продемонстрував особливу прикрасу (фото)

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Фото: Getty Images | Бред Пітт

Якби він зʼявився з таким аксесуаром у Європі, фанати подумали б, що актор заручений чи одружений.

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59-річний американський актор Бред Пітт зʼявився з особливим аксесуаром. Про це пише Daily Mail.

Напередодні колишній чоловік Анджеліни Джолі блиснув золотою каблучкою на безіменному пальці правої руки. Оскароносний актор підняв руку, коли публіка помітила каблучку.

Втім, у США обручки носять на лівій руці, а за кордоном — на правій. Тому, судячи з усього, на весілля Пітт ще не натякає.

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Проте аксесуар, можливо, є перстнем-обіцянкою від його нової коханої, 30-річної дизайнерки прикрас Інес де Рамон.

Кохана голівудського актора також демонструвала особливі прикраси: її помітили в намисті з ініціалами Бреда Пітта "B" влітку 2023.

Бред Пітт

Це сталося після кількох повідомлень про те, що пара наразі "сильніша, ніж будь-коли", і Бред говорив своїм друзям, що Інес його "дівчина".

Раніше актор носив обручку двічі в житті: коли він був одружений з Дженніфер Еністон з 2000 по 2005 рік, а потім, коли він був одружений з Анджеліною Джолі з 2014 по 2019 рік (хоча вона подала на розлучення у 2016 році).

Інес де Рамон з колишнім чоловіком Полом Веслі Fullscreen
Інес де Рамон з колишнім чоловіком Полом Веслі
Фото: Getty

Це відбувається перед тим, як Інес та Бред збираються святкувати свої дні народження разом. 18 грудня актору виповниться 60 років, а наступного дня, 19 грудня, Інес — 31 рік.

Нагадаємо, 19-річний син Бреда Пітта та Анджеліни Джолі Пакс різко висловився в бік свого зіркового батька.

Також Фокус писав про новий етап стосунків Бреда Пітта та Інес де Рамон.