Анджеліну Джолі вперше помітили після різких заяв сина Пакса (фото)
Юнак публічно заявив, що Бред Пітт змушує своїх рідних "тремтіти", проте Джолі не дає з цього приводу коментарів.
Голівудська акторка Анджеліна Джолі вперше зʼявилася на публіці після різких заяв свого сина Пакса на адресу Бреда Пітта. Про це пише Daily Mail.
Зірку екрану помітили в Мілані разом із колегами П’єрфранческо Фавіно та Альбою Рорвахер і режисером Пабло Ларріном.
Джолі виходила з автомобіля в італійському місті і демонструвала хороший настрій.
Американська акторка продемонструвала чорне пальто, прикрашене золотистими ґудзиками. До образу колишня дружина Бреда Пітта додала світлу сумочку на плече та розпустила своє волосся.
Вона спілкувалася з товаришами по фільму "Марія" про відому грецьку оперну співачку Марію Каллас.
Вважається, що 22-річний Меддокс, 20-річний Пакс і 18-річна Захара відчужуються від свого прийомного батька – лише троє його біологічних дітей Шайло, 18, і близнюки Нокс і Вів’єн, 15, все ще бачать його згідно з угодою про опіку.
У 2020 році Пакс, усиновлений акторкою у Вʼєтнамі, написав, що Бред Пітт змушує своїх рідних тремтіти. Проте це стало відомим лише зараз. Донька експодружжя Захара також натякнула на непорозуміння з актором, публічно відмовившись від його прізвища.
Нагадаємо, як Бред Пітт переживає конфлікт з дітьми.
Також Фокус писав про ставлення Анджеліни Джолі до особистого життя сина Пакса.