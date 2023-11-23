Інсайдер розповів про реальне ставлення Бреда Пітта до скандалу із сином Паксом

Юнак, якого всиновила Анджеліна Джолі у Вʼєтнамі у 2007 році, написав, що Бред Пітт змушує своїх рідних боятися та "тремтіти".

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59-річний американський актор Бред Пітт офіційно не відреагував на нещодавні новини про те, що його син Пакс Джолі-Пітт нібито назвав актора "дурнем світового класу" в опублікованій публікації в соціальних мережах. Про це пише Page Six.

Попри повідомлення, у якому стверджується, що Бред відчуває ситуацію "гнітючою" і вона його "розчаровує", джерело, близьке до ексчоловіка Анджеліни Джолі, наполягає, що ніщо не може бути дальшим від істини.

"Це просто жаль, що люди продовжують намагатися залучити дітей до чогось", — розповів інсайдер видання.

Анджеліна Джолі із сином Паксом Фото: Getty Images

"Пройшло довгих сім років, і дуже прикро, коли люди без потреби порушують проблеми, що залишилися в минулому… і не беруть до уваги вплив на всю родину", — додає джерело.

Інсайдер наголосив, що Пітт не згадував своїх дітей у засобах масової інформації під час свого розлучення у 2016 році з Анджеліною Джолі або їхньої тривалої битви за опіку над спадкоємцями — і він продовжуватиме мовчати.

Зазначимо, що офіційно ні Пітт, ні Джолі не прокоментували різких висловлювань свого прийомного сина на День батька 2020 року, про які стало відомо лише зараз.

Анджеліна Джолі з дітьми Фото: Getty Images

Нагадаємо, що раніше інсайдери говорили про взаємодію Бреда Пітта із сином Паксом.

Також Фокус писав про особливу каблучку Бреда Пітта, яку йому могла подарувати його кохана Інес де Рамон.