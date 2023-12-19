Бред Пітт готовий перейти до нового етапу у стосунках з Інес де Рамон

Напередодні актор зустрів своє 60-річчя, тому організує вечірку, куди будуть запрошені особливі для нього люди.

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Стало відомо, з ким голівудський актор Бред Пітт відсвяткує свій 60-й день народження. Про це пише US Weekly.

Повідомляється, що вечірку з нагоди ювілею зірки "Трої" відвідає його нова дівчина Інес де Рамон та деякі діти іменинника від Анджеліни Джолі.

"Бред планує відзначати з деякими дітьми та Інес. Він також запланував маленьке святкування для близьких друзів, але це буде більш доросла вечірка", — зазначає інсайдер.

Разом з цим, інше джерело зізнається, що ювіляр просто хоче, аби його спадкоємці були щасливими.

Бред Пітт Фото: Getty Images

Про стосунки Пітта та дизайнерки прикрас Інес де Рамон стало відомо наприкінці 2022 року. Пара навіть разом провела новорічні свята. Втім, закохані практично не коментують своє особисте життя. Інсайдери повідомляли, що весілля поки точно не буде: Бред та Інес насолоджуються тим станом справ, як є наразі.

Бред Пітт та Інес де Рамон

З Анджеліною Джолі актор офіційно закінчив усі шлюборозлучні процеси лише у 2023 році. Пара вирішила, як буде опікуватися шістьма дітьми та вести бізнес у Франції. Повідомлялося, що актор здобув перемогу у суді.

Нагадаємо, у чому секрети молодого вигляду Бреда Пітта.

Також Фокус писав про найвідоміші фільми 60-річного Бреда Пітта.