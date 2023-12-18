Бенджамін Баттон у реальності: у чому секрет молодості 60-річного Бреда Пітта

З роками актор стає тільки кращим, як хороше вино, вважає британська письменниця Дейзі Гудвін.

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18 грудня оскароносний голлівудський актор Бред Пітт відзначає 60-річчя. На думку англійської письменниці, сценаристки і телепродюсерки Дейзі Гудвін, зараз він має набагато розкішніший вигляд, ніж на зорі кар'єри. У своїй колонці для Daily Mail вона назвала головні чинники, які допомагають Пітту залишатися одним із найкрасивіших і найсексуальніших чоловіків планети.

Гудвін порівнює Бреда з хорошим вином, яке з роками стає тільки кращим. Водночас актор дуже легковажно ставиться до свого віку.

"Звичайно, допомагає те, що він зберіг волосся і не "розпустився" в ділянці живота. Це може бути пов'язано з тим, що він кинув пити і, судячи з усього, останні шість років дотримувався веганської дієти. Але його існування не зовсім безрадісне, адже в його житті з'явилася нова жінка, якій лише 32 роки. Можливо, вона зберігає йому молодість. Можливо, були навіть деякі зміни. Але якщо це так, вони стосуються стриманого вигляду: не для Пітта восковий блиск Путіна, Саймона Коуелла чи Ніколь Кідман. Востаннє, коли я бачила Пітта на екрані у "Вавилоні", здавалося, що всі його лицьові м'язи рухалися", — пише Гудман.

Бред Пітт у "Вавилоні"

Вона припускає, що секрет вічної молодості Пітта — у хороших генах.

"Я зустріла його одного разу на знімальному майданчику, коли йому було за 30, і він зустрічався з Гвінет Пелтроу. На відміну від багатьох кінозірок, які в реальному житті виявляються крихітними, Пітт за кадром виглядає майже так само, як і на екрані. Він високий, 6 футів (183 см), і на відміну від багатьох акторів, які виглядають незатишно, коли не в ролі, він здавався дуже комфортним у своїй власній шкурі. Пітт одного разу зіграв Бенджаміна Баттона, персонажа, який старіє задом наперед після народження старим і молодшає з роками, і зараз його роль здається вельми пророчою", — зазначає Дейзі.

Письменниця зізнається, що в 60 актор має значно кращий вигляд, ніж у 30, згадуючи одну з його перших яскравих ролей у картині "Тельма і Луїза".

"У цьому фільмі він мав вигляд ангела, який відлетів, але тепер дитяче обличчя щасливо обвітрене, і він має чудовий людський вигляд. Він також закінчив невдалий період неробства і відмовився від капелюха-відра. На відміну від Тома Круза, який виглядає як підліток років 60-ти, Бред Пітт перетворився з хлопчиська на чоловіка", — зазначає вона.

Бред Пітт у картині "Тельма і Луїза"

Ще один секрет молодості Пітта, на думку Гудман, полягає в тому, що він більше не зустрічається з актрисами:

"Його перший шлюб з коханою Америки Дженніфер Еністон розпався, коли Пітт закохався у свою партнерку по фільму Анджеліну Джолі у фільмі "Містер і місіс Сміт". У них було троє біологічних дітей, і вони всиновили ще двох (до їхніх стосунків вона всиновила одну дитину, яку пізніше всиновив Бред). Їхній шлюб, як відомо, закінчився скандалом, і цілком імовірно, що розпад шлюбу був спровокований пияцтвом Пітта.

Бред Пітт і Дженніфер Еністон Фото: Getty Images Бред Пітт і Анджеліна Джолі Фото: Getty Images

Він публічно розповів про відвідування зборів анонімних алкоголіків і про те, як він порозумівся зі своїм колегою по фільму "Легенди осені" Ентоні Гопкінсом з приводу їхніх взаємних проблем із залежністю. Але вся ця метушня, схоже, не залишила сліду на обличчі Пітта. Якщо до 60 років чоловік має те обличчя, на яке заслуговує, то Пітт, мабуть, у минулому житті був надзвичайно гарний".

Тепер актор зустрічається з дизайнеркою ювелірних прикрас, 29-річною Інес де Рамон. Вона не така популярна, як попередні пасії Пітта, а це означає, що уваги до них удвічі менше.

"Одруження з кимось настільки ж відомим, красивим і амбітним, як і ви, навряд чи закінчиться добре. Один із небагатьох шлюбів у шоу-бізнесі, які тривали на відстані, був між Полом Ньюманом і Джоан Вудворд, тому що Вудворд не заздрила славі свого чоловіка і, можливо, тому, що він знав, що не доб'ється більшого, ніж вона. Як він сказав: "Навіщо йти кудись поїсти, якщо можна з'їсти стейк удома?"", — міркує Дейзі.

Авторці цікаво, чи вважає сам Пітт себе секс-символом. Водночас вона впевнена:

"Говорити про Пітта з погляду його зовнішності принизливо і не бере до уваги акторську майстерність, ділову хватку і величезний філантропічний вплив, але я підозрюю, що Пітту наплювати. Якщо ви народилися з таким рівнем генетичної переваги як чоловік, вам, ймовірно, не варто надто турбуватися".

Раніше Фокус писав, що Бред Пітт вважає, що Анджеліна Джолі налаштовує дітей проти нього.