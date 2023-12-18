Бенджамин Баттон в реальности: в чем секрет молодости 60-летнего Брэда Питта

С годами актер становится только лучше, как хорошее вино, считает британская писательница Дейзи Гудвин.

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18 декабря оскароносный голливудский актер Брэд Питт отмечает 60-летие. По мнению английской писательницы, сценариста и телепродюсера Дейзи Гудвин, сейчас он выглядит куда роскошнее, чем на заре карьеры. В своей колонке для Daily Mail она назвала главные факторы, которые помогают Питту оставаться одним из самых красивых и сексуальных мужчин планеты.

Гудвин сравнивает Брэда с хорошим вином, которое с годами становится только лучше. Вместе с тем актер очень легкомысленно относится к своему возрасту.

"Конечно, помогает то, что он сохранил волосы и не "распустился" в области живота. Это может быть связано с тем, что он бросил пить и, судя по всему, последние шесть лет придерживался веганской диеты. Но его существование не совсем безрадостно, ведь в его жизни появилась новая женщина, которой всего 32 года. Возможно, она сохраняет ему молодость. Возможно, были даже некоторые изменения. Но если это так, они относятся к сдержанному виду: не для Питта восковой блеск Путина, Саймона Коуэлла или Николь Кидман. В последний раз, когда я видела Питта на экране в "Вавилоне", казалось, что все его лицевые мышцы двигались", – пишет Гудман.

Брэд Питт в "Вавилоне"

Она предполагает, что секрет вечной молодости Питта – в хороших генах.

"Я встретила его однажды на съемочной площадке, когда ему было за 30, и он встречался с Гвинет Пэлтроу. В отличие от многих кинозвезд, которые в реальной жизни оказываются крошечными, Питт за кадром выглядит почти так же, как и на экране. Он высокий, 6 футов (183 см), и в отличие от многих актеров, которые выглядят неуютно, когда не в роли, он казался очень комфортным в своей собственной шкуре. Питт однажды сыграл Бенджамина Баттона, персонажа, который стареет задом наперед после рождения стариком и молодеет с годами, и сейчас его роль кажется весьма пророческой", – отмечает Дейзи.

Писательница признается, что в 60 актер выглядит куда лучше, чем в 30, вспоминая одну из его первых ярких ролей в картине "Тельма и Луиза".

"В этом фильме он выглядел как ангел, который улетел, но теперь детское лицо счастливо обветрено, и он выглядит великолепно по-человечески. Он также закончил неудачный период безделья и отказался от шляпы-ведра. В отличие от Тома Круза, который выглядит как подросток лет 60-ти, Брэд Питт превратился из мальчишки в мужчину", – пишет она.

Брэд Питт в картине "Тельма и Луиза"

Еще один секрет молодости Питта, по мнению Гудман, заключается в том, что он больше не встречается с актрисами:

"Его первый брак с возлюбленной Америки Дженнифер Энистон распался, когда Питт влюбился в свою партнершу по фильму Анджелину Джоли в фильме "Мистер и миссис Смит". У них было трое биологических детей, и они усыновили еще двоих (до их отношений она усыновила одного ребенка, которого позже усыновил Брэд). Их брак, как известно, закончился скандалом, и вполне вероятно, что распад брака был спровоцирован пьянством Питта.

Брэд Питт и Дженнифер Энистон Фото: Getty Images Брэд Питт и Анджелина Джоли Фото: Getty Images

Он публично рассказал о посещении собраний анонимных алкоголиков и о том, как он нашел общий язык со своим коллегой по фильму "Легенды осени" Энтони Хопкинсом по поводу их взаимных проблем с зависимостью. Но вся эта суматоха, похоже, не оставила следа на лице Питта. Если к 60 годам мужчина имеет то лицо, которого заслуживает, то Питт, должно быть, в прошлой жизни был чрезвычайно хорош".

Теперь актер встречается с дизайнером ювелирных украшений, 29-летней Инес де Рамон. Она не так популярна, как предыдущие пассии Питта, а это значит, что внимания к ним в два раза меньше.

"Женитьба на ком-то столь же известном, красивом и амбициозном, как и вы, вряд ли закончится хорошо. Один из немногих браков в шоу-бизнесе, которые продлились на расстоянии, был между Полом Ньюманом и Джоан Вудворд, потому что Вудворд не завидовала славе своего мужа и, возможно, потому, что он знал, что не добьется большего, чем она. Как он сказал: "Зачем идти куда-нибудь поесть, если можно съесть стейк дома?"", – рассуждает Дейзи.

Автору интересно, считает ли сам Питт себя секс-символом. В то же время она уверена:

"Говорить о Питте с точки зрения его внешности унизительно и не принимает во внимание актерское мастерство, деловую хватку и огромное филантропическое влияние, но я подозреваю, что Питту наплевать. Если вы родились с таким уровнем генетического преимущества как мужчина, вам, вероятно, не стоит слишком беспокоиться".

Ранее Фокус писал, что Брэд Питт считает, что Анджелина Джоли настраивает детей против него.