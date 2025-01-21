Бред Пітт відмовляється одружуватися з Інес де Рамон: у чому причина

Лише наприкінці 2024 року актор врегулював розлучення з Анджеліною Джолі. Після тривалого та скандального процесу Бред хоче перестрахуватися.

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61-річний американський актор Бред Пітт не поспішає одружуватися зі своєю дівчиною Інес де Рамон, 32. Про це пише In Touch.

Зірка фільму "Бійцівський клуб" відкладає весілля з дизайнеркою прикрас через думки про шлюбний договір. Після тривалого та скандального розлучення з Анджеліною Джолі Пітт втратив близько 80 мільйонів доларів, тому цього разу він хоче підстрахуватися і не збирається одружуватися без шлюбного договору.

Тим часом Інес де Рамон, з якою Бред Пітт зустрічається з 2022 року, образилася через такі думки зіркового обранця. Дизайнерка сприйняла це як недовіру до неї та вважає, що шлюбний договір позбавить її багатьох прав.

"Весілля призупинено. Основна причина в тому, що вона відмовляється підписувати шлюбний договір. Інес не хоче повністю відмовлятися від своїх прав. Це стало болісною темою для них обох", — зазначив інсайдер.

Бред Пітт та Інес де Рамон Фото: Getty Images

Інес де Рамон раніше була одружена із зіркою "Щоденників вампіра" Полом Веслі. Вони розлучилися у 2022 році.

Зі свого боку, Бред Пітт одружився з Анджеліною Джолі в серпні 2014 року, але пара подала на розлучення через два роки. У зірок є шестеро дітей — Меддокс, 23, Пакс, 20, Захара, 19, Шайло, 18, і 16-річні близнюки Нокс і Вів'єн. Голлівудські актори лише наприкінці 2024 року остаточно врегулювали питання свого розлучення.

Анджеліна Джолі та Бред Пітт Фото: Getty Images

А ще раніше актор був одружений з Дженніфер Еністон — зіркою серіалу "Друзі".

Нагадаємо, як виглядає рідний син Бреда Пітта Нокс.

Також Фокус писав про реакцію Бреда Пітта на обман француженки від його імені.