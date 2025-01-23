Рідну доньку Анджеліни Джолі та Бреда Пітта помітили на прогулянці (фото)

У колишньої пари, яка розлучалася вісім років, шестеро дітей, троє з яких біологічні. Шайло нещодавно виповнилося 18 років, і вона відмовилася від прізвища батька.

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Рідну доньку Анджеліни Джолі та Бреда Пітта Шайло помітили під час рідкісної появи. Про це пише Daily Mail.

18-річна спадкоємиця колишньої голлівудської пари покидала урок танців у Лос-Анджелесі.

Шайло одягла темне худі з капюшоном, сірі джогери та кросівки Air Jordan. Вона також несла чорний рюкзак і ключі, а світлі пасма відкинула від обличчя.

Донька Джолі та Пітта, яка відмовилася від прізвища батька, прямувала до своєї машини.

Шайло Джолі

Це сталося лише через кілька тижнів після того, як її батьки остаточно завершили розлучення наприкінці 2024 року. Енджі подала на розлучення з Бредом ще у вересні 2016 року – після двох років шлюбу.

Пізніше Джолі та Пітт оприлюднили спільну заяву, у якій зазначили, що вони триматимуть усі шлюборозлучні процеси в таємниці заради своїх дітей.

Після розлучення зірки вели тривалу боротьбу за опіку над дітьми та право власності на свій французький маєток та виноробню Château Miraval.

У Джолі та Пітта також є 23-річний Меддокс, 20-річний Пакс, 19-річна Захара та 16-річні близнюки Нокс і Вів'єн. Останні двоє та Шайло — біологічні діти експари.

Анджеліна Джолі та Бред Пітт Фото: Getty Images

18-річна Шайло подала документи, щоб позбутися прізвища Бреда Пітта 30 травня 2024, через три дні після того, як вона стала офіційно повнолітньою.

Біологічна донька Анджеліни Джолі та її колишнього чоловіка найняла (і сама заплатила за нього) власного адвоката, щоб остаточно вирішити це питання.

Нагадаємо, Анджеліна Джолі вийшла на прогулянку із сином Паксом.

Також Фокус писав про причини, чому Бред Пітт не хоче одружуватися з Інес де Рамон.