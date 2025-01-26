Син Анджеліни Джолі знову потрапив у ДТП: деталі (відео)

В авто, у яке врізався Пакс, перебували люди. За пів року до цього юнак уже спровокував аварію на дорозі.

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21-річний син Анджеліни Джолі та Бреда Пітта Пакс знову потрапив у ДТП. Про це пише Daily Mail.

Пакс Джолі-Пітт знову потрапив у ДТП

Фотограф-початківець їхав на своєму фіолетово-чорному двоколісному електровелосипеді, коли врізався в білий хетчбек у Голлівуді. За словами свідків, Пакс рухався, не тримаючись за кермо. Свої руки у рукавичках він поклав на коліна та врізався в припарковану автівку.

У машині в цей момент перебували пасажири. Ніхто не постраждав, але авто потребує ремонту, оскільки залишилися подряпини та вм'ятина.

Пакс їхав у мотоциклетному шоломі, одягнений у ліловий худі та темні штани з білими кросівками. Електричний велосипед виглядав так само, як той, на якому він їздив, коли в липні 2024 впав неподалік.

Після розмови з чоловіком-водієм і жінкою-пасажиром білого пом’ятого автомобіля обидві сторони обмінялися номерами телефонів і розійшлися.

Анджеліна Джолі із сином Паксом Фото: Getty Images

Влітку 2024 року прийомний син Бреда Пітта та Анджеліни Джолі не носив шолом, коли його скутер проїхав по задній частині автомобіля, який зупинився на червоне світло. Пакс одразу поскаржився на біль у голові та стегні після аварії, тому його доставили до лікарні, де він провів близько тижня.

Нагадаємо, Анджеліна Джолі вийшла на прогулянку з рідним сином Ноксом.

Також Фокус писав про те, як виглядає рідна донька Анджеліни Джолі та Бреда Пітта.