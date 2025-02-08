Президент Сербії Вучич потрапив у ДТП: слідчі встановлюватимуть, чи не був це замах (відео)
Після інциденту Вучич жартома сказав, що дорогою до Мокріна у нього лопнула шина. Однак в його оточенні впевнені, що інцидент міг бути набагато серйознішим.
Президент Сербії Александр Вучич 8 лютого потрапив у ДТП. У його службового автомобіля на ходу відлетіло колесо. Президент не постраждав. Про це повідомляє видання Еuronews.
Інцидент стався на автодорозі до Мокріна. За словами глави держави, він не постраждав і просто потім пересів в інший автомобіль.
"Чи була це пошкоджена, підірвана шина, як я думаю, чи щось інше — це належить встановити компетентним органам. Вони цим займуться", — сказав політик.
На мітингу в Кікінді він жартома сказав, що дорогою до Мокріна у нього лопнула шина. Однак виявляється, що інцидент міг бути набагато серйознішим.
На відео з камери автомобіля видно, що в транспортному засобі, в якому перебував президент, не спустило колесо, а просто відлетіло.
Це броньований автомобіль, спеціально призначений для перевезення чиновників, тому незрозуміло, як стався цей інцидент.
Оточення Президента оперативно відреагувало і масштабної аварії вдалося запобігти, обійшлося без постраждалих, а що насправді сталося, встановить слідство.
Сербський прем'єр Мілош Вучевич закликав "не грати з такими речами".
"Це могло загрожувати президенту, а отже, і всій країні. Я вважаю, що технічний стан та обслуговування цих автомобілів потребує ще ретельнішого контролю, щоб не допустити загрози життю президента", — заявив глава кабміну.
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