Ректор сбил 70-летнего мужчину и скрылся: он объяснил, почему уехал с места ДТП

Водитель-беглец управлял Mercedes и, покинув место аварии, бросил поврежденную иномарку во дворе. Проверка подтвердила его трезвость.

Related video

Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП, в котором пострадал 70-летний пешеход. За рулем Mercedes, который его сбил, был ректор украинского вуза. Деталями инцидента 25 февраля поделилась пресс-служба полиции Хмельницкой области.

Авария произошла 22 февраля примерно в 21:10 вблизи села Пановцы Каменец-Подольского района. 61-летний водитель Mercedes совершил наезд на пожилого мужчину и скрылся с места ДТП.

Водитель другой машины, который заметил сбитого пешехода на дороге, вызвал медиков и полицию. Мужчину госпитализировали в Каменец-Подольскую городскую больницу.

Публикация пресс-службы о событии Фото: Скриншот

Полицейские быстро нашли водителя-беглеца. В его дворе стояла машина с характерными повреждениями. Предварительная проверка показала, что он был трезв. Правоохранители возбудили дела о нарушении правил безопасности дорожного движения и оставлении в опасности.

"Также следователи выступили с ходатайством о взятии подозреваемого под стражу", — добавила пресс-служба.

Водитель объяснил, почему сбежал с места аварии

В совершенном ДТП публично признался ректор Каменец-Подольского национального университета имени Ивана Огиенко Сергей Копылов, опубликовав 23 февраля на своей странице в Facebook пост с подробностями.

По его словам, поздно вечером в пригороде Каменца-Подольского "в темноте из кустов неожиданно на проезжую часть выбежал мужчина". Ректор заверил, что после удара остановился и предложил пострадавшему свою помощь, но якобы услышал в ответ "нецензурную брань и отказ".

Публикация Сергея Копылова о событии Фото: Скриншот

"Алкоголь не употреблял. Добровольно прошел освидетельствование на предмет управления транспортным средством в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Сотрудничаю с правоохранительным органом, предоставляю необходимые объяснения и выполняю требования следственного органа. О результатах проинформирую горожан", — отметил Копылов.

Напомним, украинскую певицу Сашу Кольцову, известную как вокалистка группы "Крошка Цахес" и фронтвумен группы "Крошка", сбили на пешеходном переходе. Артистка по правилам переходила дорогу, когда на нее наехал курьер-велосипедист.

Столичная полиция обнаружила сеть аптек, где продавали российские лекарства. Препараты завозили в страну через Молдову, российские аптеки заработали на них минимум полтора миллиона гривен.