"Падайте и вставайте": известную певицу сбили на пешеходном переходе (видео)

После инцидента звезда сцены призвала больше ценить жизнь. Саша Кольцова соблюдала правила дорожного движения, однако это ее не уберегло.

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Украинскую певицу Сашу Кольцову сбили на пешеходном переходе, когда она переходила на зеленый. Об этом артистка рассказала своим подписчикам в Instagram, показав видео инцидента.

Саша Кольцова

Фронтвумен группы "Крихітка" несколько недель назад переходила дорогу по правилам, а в то время на нее наехал курьер на велосипеде, который двигался на красный цвет. В результате падения звезда сцены ударилась головой.

"Творческие результаты контакта черепа с асфальтом еще впереди, а с несовершеннолетним водителем велосипеда мы пришли к соглашению, в рамках которого он, в частности, прошел курсы первой домедицинской помощи", — рассказала Саша Кольцова.

В частности, артистка поблагодарила неравнодушных прохожих, друзей и врачей, которые быстро оказали ей помощь. Кольцова подчеркнула, что стоит ценить жизнь.

"Цените каждый час жизни. Падайте и вставайте", — добавила певица.

Кто такая Саша Кольцова

Саша Кольцова была вокалисткой и автором песен группы "Крихітка Цахес" до 2007 года. Через некоторое время экс-участники музыкального коллектива создали новую группу под названием "Крихітка", где сейчас Кольцова является фронтвумен.

После инцидента она уже вернулась к концертной деятельности.

Саша Кольцова является фронтвумен группы "Крихітка"

Напомним, Андрей Бедняков пожаловался на проблемы со здоровьем.

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