"Падайте і вставайте": відому співачку збили на пішохідному переході (відео)

Після інциденту зірка сцени закликала більше цінувати життя. Саша Кольцова дотримувалася правил дорожнього руху, проте це її не вберегло.

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Українську співачку Сашу Кольцову збили на пішохідному переході, коли вона переходила на зелений. Про це артистка розповіла своїм підписникам в Instagram, показавши відео інциденту.

Саша Кольцова

Фронтвумен гурту "Крихітка" кілька тижнів тому переходила дорогу за правилами, а в той час на неї наїхав кур'єр на велосипеді, який рухався на червоний колір. Внаслідок падіння зірка сцени вдарилася головою.

"Творчі результати контакту черепа з асфальтом ще попереду, а з неповнолітнім водієм велосипеду ми дійшли згоди, в рамках якої він, зокрема, пройшов курси першої домедичної допомоги", — розповіла Саша Кольцова.

Зокрема, артистка подякувала небайдужим перехожим, друзям та лікарям, які швидко надали їй допомогу. Кольцова наголосила, що варто цінувати життя.

"Цінуйте кожну годину життя. Падайте і вставайте", — додала співачка.

Хто така Саша Кольцова

Саша Кольцова була вокалісткою та авторкою пісень гурту "Крихітка Цахес" до 2007 року. Через деякий час ексучасники музичного колективу створили новий гурт під назвою "Крихітка", де наразі Кольцова є фронтвумен.

Після інциденту вона вже повернулася до концертної діяльності.

Саша Кольцова є фронтвумен гурту "Крихітка"

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