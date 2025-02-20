"Мене скосило": Андрій Бєдняков поскаржився на проблеми зі здоровʼям (фото)

Попри хворобу, шоумен не втрачає почуття гумору. Він подякував за підтримку прихильникам.

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37-річний український актор та телеведучий Андрій Бєдняков повідомив про проблеми зі здоровʼям. Свої симптоми шоумен розкрив підписникам в Instagram.

Проблеми зі здоров'ям почалися в колишнього ведучого шоу "Орел і решка" ввечері 19 лютого. Зокрема, у нього піднялася висока температура та з'явився сильний кашель. Також Бєднякову було боляче дивитися на світло.

Попри хворобу, Андрій не втрачає почуття гумору: він пожартував, що якщо прилетить вночі ракета, то буде незрозуміло, від чого саме він згорів.

Андрій Бєдняков захворів Фото: Скріншот

"Мене скосило… Випив всю воду в будинку. Сусіди психують, що в них немає води. Вдягнув всі теплі речі. Сусіди психують, що їхні теж. Кашель, який просто є якимись конвульсіями", — розповів актор, подякувавши за підтримку.

Андрій Бєдняков захворів Фото: Скріншот

Пізніше температура в шоумена підскочила майже до 40. Він знову пожартував, що "мужики не святкують 40".

Андрій Бєдняков захворів Фото: Скріншот

Уже на ранок Бєднякову стало краще. Температура зменшилася до 37.5. Окрім того, його мучив сильний головний біль.

"Я живий, а то тут вже паніку нагнали всі. Не дочекаєтесь!" — написав телеведучий.

Андрій Бєдняков захворів Фото: Скріншот

Нагадаємо, акторка Анастасія Цимбалару готується до операції навесні.

Також Фокус писав про розлучення Андрія Бєднякова.