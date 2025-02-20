"Мене скосило": Андрій Бєдняков поскаржився на проблеми зі здоровʼям (фото)
Попри хворобу, шоумен не втрачає почуття гумору. Він подякував за підтримку прихильникам.
37-річний український актор та телеведучий Андрій Бєдняков повідомив про проблеми зі здоровʼям. Свої симптоми шоумен розкрив підписникам в Instagram.
Проблеми зі здоров'ям почалися в колишнього ведучого шоу "Орел і решка" ввечері 19 лютого. Зокрема, у нього піднялася висока температура та з'явився сильний кашель. Також Бєднякову було боляче дивитися на світло.
Попри хворобу, Андрій не втрачає почуття гумору: він пожартував, що якщо прилетить вночі ракета, то буде незрозуміло, від чого саме він згорів.
"Мене скосило… Випив всю воду в будинку. Сусіди психують, що в них немає води. Вдягнув всі теплі речі. Сусіди психують, що їхні теж. Кашель, який просто є якимись конвульсіями", — розповів актор, подякувавши за підтримку.
Пізніше температура в шоумена підскочила майже до 40. Він знову пожартував, що "мужики не святкують 40".
Уже на ранок Бєднякову стало краще. Температура зменшилася до 37.5. Окрім того, його мучив сильний головний біль.
"Я живий, а то тут вже паніку нагнали всі. Не дочекаєтесь!" — написав телеведучий.
Нагадаємо, акторка Анастасія Цимбалару готується до операції навесні.
Також Фокус писав про розлучення Андрія Бєднякова.