Андрій Бєдняков після розлучення возз'єднався з колишньою дружиною та дітьми

Андрій Бєдняков після розлучення возз'єднався з колишньою дружиною Настею Короткою та дітьми. Шоумен поділився відео, де разом з ексдружиною та двома дітьми він весело проводить час.

Related video

Андрій Бєдняков після розлучення возз'єднався з колишньою дружиною Настею Короткою та дітьми. 16 грудня шоумен поділився в Instagram відео, на якому показав свою зустріч з ексдружиною та двома дітьми.

У ролику Бєдняков підвозить своїх дітей до автомобіля, а вже через кілька секунд до салону садиться Коротка. Після цього він виїжджає, а вона з полегшенням хреститься.

"Боже, борони ту людину, яка придумала канікули", – написав Бєдняков під відео, яке здобуло популярність у мережі. Користувачі зауважили, що така чудова сумісність та почуття гумору не дозволяють людям "завершити стосунки".

У себе на сторінці в Інстаграм Анастасія Коротка показала, як разом з двома дітьми поверталася до України. Жінка зізналася, що цього разу це був найлегший політ з усіх, вона уточнила, що діти себе поводили добре, адже знали, що їдуть до тата.

Зауважимо, що Бєдняков і Коротка одружилися в 2014 році, а через рік стали батьками доньки. Після початку війни Коротка з дитиною виїхала до США, де в 2022 році народила сина. У жовтні 2024 року Бєдняков оголосив про розлучення, але наголосив на збереженні дружніх стосунків.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Андрій Бєдняков зізнався, чому розлучився з дружиною.

Крім цього, Фокус писав, що Коротка підтвердила розлучення з Бєдняковим і розповіла, хто його ініціював.