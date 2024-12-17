Андрей Бедняков после развода воссоединился с бывшей женой и детьми

Андрей Бедняков после развода воссоединился с бывшей женой Настей Короткой и детьми. Шоумен поделился видео, где вместе с экс-супругой и двумя детьми он весело проводит время.

Related video

Андрей Бедняков после развода воссоединился с бывшей женой Настей Короткой и детьми. 16 декабря шоумен поделился в Instagram видео, на котором показал свою встречу с экс-супругой и двумя детьми.

В ролике Бедняков подвозит своих детей к автомобилю, а уже через несколько секунд в салон садится Короткая. После этого он выезжает, а она с облегчением крестится.

"Боже, храни того человека, который придумал каникулы", — написал Бедняков под видео, которое получило популярность в сети. Пользователи отметили, что такая замечательная совместимость и чувство юмора не позволяют людям "завершить отношения".

У себя на странице в Инстаграм Анастасия Короткая показала, как вместе с двумя детьми возвращалась в Украину. Женщина призналась, что в этот раз это был самый легкий полет из всех, она уточнила, что дети себя вели хорошо, ведь знали, что едут к папе.

Заметим, что Бедняков и Короткая поженились в 2014 году, а через год стали родителями дочери. После начала войны Короткая с ребенком уехала в США, где в 2022 году родила сына. В октябре 2024 года Бедняков объявил о разводе, но отметил сохранение дружеских отношений.

Напомним, ранее мы писали, что Андрей Бедняков признался, почему развелся с женой.

Кроме этого, Фокус писал, что Короткая подтвердила развод с Бедняковым и рассказала, кто его инициировал.