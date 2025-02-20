"Меня скосило": Андрей Бедняков пожаловался на проблемы со здоровьем (фото)
Несмотря на болезнь, шоумен не теряет чувство юмора. Он поблагодарил за поддержку поклонников.
37-летний украинский актер и телеведущий Андрей Бедняков сообщил о проблемах со здоровьем. Свои симптомы шоумен раскрыл подписчикам в Instagram.
Проблемы со здоровьем начались у бывшего ведущего шоу "Орел и решка" вечером 19 февраля. В частности, у него поднялась высокая температура и появился сильный кашель. Также Беднякову было больно смотреть на свет.
Несмотря на болезнь, Андрей не теряет чувство юмора: он пошутил, что если прилетит ночью ракета, то будет непонятно, от чего именно он сгорел.
"Меня скосило... Выпил всю воду в доме. Соседи психуют, что у них нет воды. Надел все теплые вещи. Соседи психуют, что их тоже. Кашель, который просто является какими-то конвульсиями", — рассказал актер, поблагодарив за поддержку.
Позже температура у шоумена подскочила почти до 40. Он снова пошутил, что "мужики не празднуют 40".
Уже на утро Беднякову стало лучше. Температура уменьшилась до 37.5. Кроме того, его мучила сильная головная боль.
"Я жив, а то тут уже панику нагнали все. Не дождетесь!" — написал телеведущий.
Напомним, актриса Анастасия Цимбалару готовится к операции весной.
Также Фокус писал о разводе Андрея Беднякова.