"Меня скосило": Андрей Бедняков пожаловался на проблемы со здоровьем (фото)

Несмотря на болезнь, шоумен не теряет чувство юмора. Он поблагодарил за поддержку поклонников.

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37-летний украинский актер и телеведущий Андрей Бедняков сообщил о проблемах со здоровьем. Свои симптомы шоумен раскрыл подписчикам в Instagram.

Проблемы со здоровьем начались у бывшего ведущего шоу "Орел и решка" вечером 19 февраля. В частности, у него поднялась высокая температура и появился сильный кашель. Также Беднякову было больно смотреть на свет.

Несмотря на болезнь, Андрей не теряет чувство юмора: он пошутил, что если прилетит ночью ракета, то будет непонятно, от чего именно он сгорел.

Андрей Бедняков заболел Фото: скріншот

"Меня скосило... Выпил всю воду в доме. Соседи психуют, что у них нет воды. Надел все теплые вещи. Соседи психуют, что их тоже. Кашель, который просто является какими-то конвульсиями", — рассказал актер, поблагодарив за поддержку.

Андрей Бедняков заболел Фото: скріншот

Позже температура у шоумена подскочила почти до 40. Он снова пошутил, что "мужики не празднуют 40".

Андрей Бедняков заболел Фото: скріншот

Уже на утро Беднякову стало лучше. Температура уменьшилась до 37.5. Кроме того, его мучила сильная головная боль.

"Я жив, а то тут уже панику нагнали все. Не дождетесь!" — написал телеведущий.

Андрей Бедняков заболел Фото: скріншот

Напомним, актриса Анастасия Цимбалару готовится к операции весной.

Также Фокус писал о разводе Андрея Беднякова.