Ректор збив 70-річного чоловіка і втік: він пояснив, чому поїхав з місця ДТП

Водій-утікач керував Mercedes і, залишивши місце аварії, кинув пошкоджену іномарку на подвір’ї. Перевірка підтвердила його тверезість.

Related video

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, в якій постраждав 70-річний пішохід. За кермом Mercedes, який його збив, був ректор українського вишу. Деталями інциденту 25 лютого поділилась пресслужба поліції Хмельницької області.

Аварія сталася 22 лютого приблизно о 21:10 поблизу села Панівці Кам’янець-Подільського району. 61-річний водій Mercedes вчинив наїзд на літнього чоловіка й втік з місця ДТП.

Водій іншої машини, який помітив збитого пішохода на дорозі, викликав медиків і поліцію. Чоловіка госпіталізували до Кам’янець-Подільської міської лікарні.

Публікація пресслужби про подію Фото: Скриншот

Поліціянти швидко знайшли водія-втікача. На його подвір’ї стояла машина з характерними пошкодженнями. Попередня перевірка показала, що він був тверезим. Правоохоронці порушили справи про порушення правил безпеки дорожнього руху та залишення в небезпеці.

"Також слідчі виступили з клопотанням про взяття підозрюваного під варту", — додала пресслужба.

Водій пояснив, чому втік з місця аварії

У скоєному ДТП публічно зізнався ректор Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Сергій Копилов, опублікувавши 23 лютого на своїй сторінці у Facebook пост з подробицями.

З його слів, пізно ввечері у передмісті Камʼянця-Подільського "в темряві із кущів несподівано на проїжджу частину вибіг чоловік". Ректор запевнив, що після удару зупинився і запропонував постраждалому свою допомогу, але нібито почув у відповідь "нецензурну лайку та відмову".

Публікація Сергія Копилова про подію Фото: Скриншот

"Алкоголь не вживав. Добровільно пройшов освідування на предмет керування транспортним засобом у стані алкогольного та наркотичного спʼяніння. Співпрацюю з правоохоронним органом, надаю необхідні пояснення та виконую вимоги слідчого органу. Про результати поінформую містян", — зауважив Копилов.

Нагадаємо, українську співачку Сашу Кольцову, відому як вокалістка гурту "Крихітка Цахес" і фронтвумен гурту "Крихітка", збили на пішохідному переході. Артистка за правилами переходила дорогу, коли на неї наїхав кур’єр-велосипедист.

Столична поліція виявила мережу аптек, де продавали російські ліки. Препарати завозили в країну через Молдову, російські аптеки заробили на них мінімум півтора мільйона гривень.