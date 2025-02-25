Заплатили РФ 1,5 млн гривень: в столичній мережі аптек продавали російські ліки (фото)

Понад 20 позицій російських ліків продавались в аптеках. Ввозились вони через Молдову.

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Поліцейські в Києві виявили мережу аптек, де продавали російські ліки. Незаконне ввезення та збут організували два громадянина Азербайджану. Нині їм та ще двом особам оголошено про підозру, повідомили в пресслужбі Національної поліції України.

У відомстві зазначили, що фігуранти продавали понад 20 позицій російських препаратів, які мали попит. Серед ліків — антибіотики, протизапальні засоби, імуномодулятори, стимулятори розумової працездатності тощо.

Ліки відправлялись з Російської Федерації у Молдову рейсовими автобусами. Вже звідти особи забирали їх особисто і, приховуючи від митного контролю, завозили в Україну. Попередньо встановлено, що російським аптекам за товари вони заплатили мінімум півтора мільйона гривень.

В аптеках та за місцем проживання громадян були проведені обшуки. В ході них вилучені мобільні телефони, компʼютери з доказами. Поліцейські також вилучили понад трьох десятків російських ліків.

"Слідчі Нацполіції зібрали достатньо доказів і оголосили двом організаторам — власникам мережі аптек та двом фармацевтам — про підозру за провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, що вчинене в складі організованої групи (ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1 Кримінального Кодексу України). Фігурантам загрожує до пʼяти років позбавлення волі з конфіскацією майна", — йдеться в повідомленні.

Про незаконний обіг ліків також поінформована Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками. Підприємцям були скасовані ліцензії на провадження господарської діяльності з роздрібної та гуртової торгівлі лікарськими засобами.

Нагадаємо, що з 1 березня ціни на популярні лікарські засоби зменшаться на 30%. Відповідне рішення Ради національної безпеки і оборони України від 12 лютого щодо забезпечення доступності лікарських засобів 13 лютого підписав президент Володимир Зеленський. Згодом економіст Володимир Дубровський розповів Фокусу, в чому сенс цінових обмежень та чи дійсно ціни на препарати впадуть.