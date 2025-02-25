Заплатили РФ 1,5 млн гривен: в столичной сети аптек продавали российские лекарства (фото)

Более 20 позиций российских лекарств продавались в аптеках. Ввозились они через Молдову.

Related video

Полицейские в Киеве обнаружили сеть аптек, где продавали российские лекарства. Незаконный ввоз и сбыт организовали два гражданина Азербайджана. Сейчас им и еще двум лицам объявлено о подозрении, сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.

В ведомстве отметили, что фигуранты продавали более 20 позиций российских препаратов, которые пользовались спросом. Среди лекарств — антибиотики, противовоспалительные средства, иммуномодуляторы, стимуляторы умственной работоспособности и тому подобное.

Лекарства отправлялись из Российской Федерации в Молдову рейсовыми автобусами. Уже оттуда лица забирали их лично и, скрывая от таможенного контроля, завозили в Украину. Предварительно установлено, что российским аптекам за товары они заплатили минимум полтора миллиона гривен.

В аптеках и по месту жительства граждан были проведены обыски. В ходе них изъяты мобильные телефоны, компьютеры с доказательствами. Полицейские также изъяли более трех десятков российских лекарств.

"Следователи Нацполиции собрали достаточно доказательств и объявили двум организаторам — владельцам сети аптек и двум фармацевтам — о подозрении за осуществление хозяйственной деятельности во взаимодействии с государством-агрессором, совершенное в составе организованной группы (ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1 Уголовного Кодекса Украины). Фигурантам грозит до пяти лет лишения свободы с конфискацией имущества", — говорится в сообщении.

О незаконном обороте лекарств также проинформирована Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками. Предпринимателям были отменены лицензии на осуществление хозяйственной деятельности по розничной и оптовой торговле лекарственными средствами.

Напомним, что с 1 марта цены на популярные лекарственные средства уменьшатся на 30%. Соответствующее решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 12 февраля по обеспечению доступности лекарственных средств 13 февраля подписал президент Владимир Зеленский. Впоследствии экономист Владимир Дубровский рассказал Фокусу, в чем смысл ценовых ограничений и действительно ли цены на препараты упадут.