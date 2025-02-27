Заместитель председателя Херсонской ОВА сбил насмерть человека: подробности ДТП от полиции

Под колесами машины чиновника оказался 50-летний велосипедист. Правоохранители ищут очевидцев, готовых дать показания.

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В Херсонской области произошла смертельная авария, ее участником был чиновник местной ОВА. Деталями поделились в полиции региона.

ДТП произошло примерно в 18:00 26 февраля в селе Посад-Покровское. По предварительным данным, водитель Renault Megan, который двигался по автодороге М-14 Одесса — Мелитополь — Новоазовск, сбил велосипедиста. Последний выехал со второстепенной дороги и пересекал проезжую часть.

50-летний мужчина, который ехал на велосипеде, получил травмы, не совместимые с жизнью. В ведомстве отметили, что за рулем автомобиля был заместитель председателя Херсонской обладминистрации.

Renault Megan изъяли и поместили на штрафплощадку. Следователи возбудили дело о нарушении правил безопасности дорожного движения, которое привело к смерти потерпевшего. Полиция ищет свидетелей ДТП, предлагая анонимно дать показания по телефону.

ДТП с участием чиновника ОВА: что уже известно

Руководитель Херсонской ОВА Александр Прокудин подтвердил, что работник органа стал участником смертельной аварии, но подробностей не раскрыл. Он подчеркнул, что продолжается следствие.

В СМИ информировали, что речь идет о заместителе председателя обладминистрации Владимира Клюцевского. Отмечалось, что он ехал без превышения скорости и не увидел велосипедиста, потому что тот выехал из темноты.

Фото Владимира Клюцевского Фото: Соцсети

Напомним, представитель Киевской ГВА Евгений Иевлев сообщил, что в столице рассматривают новую инициативу относительно тревог. Речь идет о том, чтобы водители общественного транспорта могли самостоятельно решать, есть ли необходимость останавливать движение из-за опасности.