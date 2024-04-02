Зірка серіалу "Мама" вперше відповіла, що думає про подругу-зрадницю Ірину Горбачову (відео)

Олеся Жураківська тривалий час не коментувала зраду своєї подруги Ірини Горбачової, яка підтримала Росію.

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50-річна українська акторка Олеся Жураківська відома ролями у серіалах "Кріпосна", "Папіки", "Перші ластівки" та головною роллю в серіалі "Мама", вперше за два роки висловилася про зраду 35-річної російської акторки, яка жила та працювала в Україні, а також була її подругою Ірини Горбачової. Про це вона розповіла у подкасті Аліни Доротюк.

Ірина Горбачова родом з Маріуполя там акторка народилася і прожила свої перші майже 10 років. Згодом її батьки переїхали в Росію. Але на цьому доля Горбачовою з Україною не закінчилася. Вже бувши дорослою акторка знову повернулася на Батьківщину, де тривалий час жила та працювала в столиці. Тут же Ірина Горбачова вийшла заміж за українського співака та соліста гурту Quest Pistols Антона Савлепова. Коли в Україні почалася повномасштабна війна акторка намагалася тримати нейтралітет, однак згодом продемонструвала свою проросійську позицію. Тоді Ірина Горбачова емігрувала за кордон, що шанувальники розцінили як підтримку України. Однак уже в квітні 2023 року акторка з’явилася на Московському кінофестивалі, де і показала на чий бік вона стала. Вже згодом Горбачова зізналася, що розлучилася з українським музикантом Антоном Савлеповим. Вже згодом Ірина Горбачова записала скандальне інтерв’ю в якому зізналася, що допомагає біженцям з "ДНР" та "ЛНР". Тоді ж вона зізналася, що вона не буде засуджувати свою країну (ред. Росію).

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В цьому ж інтерв’ю Ірина Горбачова зізналася, що втратила 90% своїх друзів, вона не називала імен, але у цьому списку була і акторка Олеся Жураківська, яка вважала Горбачову своєю подругою.

Вперше за два роки Жураківська відповіла, що думає про свою тепер уже колишню подругу.

"Для мене це був удар, коли я почула, що людина, яку я вважала своїм другом, каже, в цілому я не засуджую. Мене просто паралізувало в той момент. Але такий зараз час, треба рвати зв’язки не озираючись назад.Треба, щоб повітря свіжого було більше.Звільняти місце для маневру, для творчості. На місце цих людей прийдуть люди в яких не було можливості зробити крок, тому що вигрібалося все, і вся ця… не можна матюкатися, тут працювали і всі кошти вигрібалися, щоб заплатити їм гонорари", — сказала Олеся.

Нагадаємо, раніше ми писали, учасник "МастерШеф" заявив про роман з Олею Поляковою. Крім цього, Фокус писав, Христина Соловій розсекретила, чим займається її новий бойфренд.