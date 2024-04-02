Звезда сериала "Мама" впервые ответила, что думает о подруге-предательнице Ирине Горбачевой (видео)

Олеся Жураковская долгое время не комментировала измену своей подруги Ирины Горбачевой, которая поддержала Россию.

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50-летняя украинская актриса Олеся Жураковская известная ролями в сериалах "Крепостная", "Папики", "Первые ласточки" и главной ролью в сериале "Мама", впервые за два года высказалась об измене 35-летней российской актрисы, которая жила и работала в Украине, а также была ее подругой Ирины Горбачевой. Об этом она рассказала в подкасте Алины Доротюк.

Ирина Горбачева родом из Мариуполя там актриса родилась и прожила свои первые почти 10 лет. Впоследствии ее родители переехали в Россию. Но на этом судьба Горбачевой с Украиной не закончилась. Уже будучи взрослой актриса снова вернулась на Родину, где долгое время жила и работала в столице. Здесь же Ирина Горбачева вышла замуж за украинского певца и солиста группы Quest Pistols Антона Савлепова. Когда в Украине началась полномасштабная война актриса пыталась держать нейтралитет, однако впоследствии продемонстрировала свою пророссийскую позицию. Тогда Ирина Горбачева эмигрировала за границу, что поклонники расценили как поддержку Украины. Однако уже в апреле 2023 года актриса появилась на Московском кинофестивале, где и показала на чью сторону она стала. Уже впоследствии Горбачева призналась, что развелась с украинским музыкантом Антоном Савлеповым. Уже потом Ирина Горбачева записала скандальное интервью в котором призналась, что помогает беженцам из "ДНР" и "ЛНР". Тогда же она призналась, что она не будет осуждать свою страну (ред. Россию).

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В этом же интервью Ирина Горбачева призналась, что потеряла 90% своих друзей, она не называла имен, но в этом списке была и актриса Олеся Жураковская, которая считала Горбачеву своей подругой.

Впервые за два года Жураковская ответила, что думает о своей теперь уже бывшей подруге.

"Для меня это был удар, когда я услышала, что человек, которого я считала своим другом, говорит, в целом я не осуждаю. Меня просто парализовало в тот момент. Но такое сейчас время, надо рвать связи не оглядываясь назад, надо, чтобы воздуха свежего было больше, освобождать место для маневра, для творчества. На место этих людей придут люди у которых не было возможности сделать шаг, потому что выгребалось все, и вся эта ... нельзя материться, здесь работали и все средства выгребались, чтобы заплатить им гонорары", — сказала Олеся.

Напомним, ранее мы писали, участник "МастерШеф" заявил о романе с Олей Поляковой. Кроме этого, Фокус писал, Кристина Соловий рассекретила, чем занимается ее новый бойфренд.