Известная актриса рассказала о гибели мамы в автокатастрофе (видео)

Валерия Ходос впервые за почти 20 лет рассказала, что потеряла родную маму, которая погибла в автокатастрофе.

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37-летняя актриса Валерия Ходос, известная ролями в сериале "Прислуга", "Между любовью и ненавистью", "Клан Ювелиров", впервые за много лет призналась, что потеряла родную маму, которая погибла в автокатастрофе. Об этом она рассказала в интервью Алины Доротюк.

Как выяснилось, мама актрисы погибла около 20 лет, тогда Валерии как раз только исполнилось 18 лет, она была студенткой первого курса. Женщина работала косметологом и в канун Нового года вместе с коллегами решили собраться на корпоратив. Однако, этот день стал последним в ее жизни. Возвращаясь ночью домой в машине вместе с другими девушками женщина попала в ДТП. Как впоследствии выяснилось, в машину въехал другой водитель, который был пьян. В результате один человек погиб, им оказалась мама Валерии Ходос.

"Моей мамы не стало, когда мне было 18 лет. Автокатастрофа. Я никогда не говорила и мне очень сложно об этом говорить. Это был Новый год, поэтому в моей семье Новый год — это ужасный праздник, я его никогда не праздную. Они были с девушками, корпоратив праздновали, небольшая компания, мама была косметологом, это сфера красоты и они возвращались уже ночью, трасса уже свободна, и в них врезался пьяный водитель в их машину и погибла только мама, а девушки, слава Богу, живы. Это было на первом курсе", — откровенно рассказала Валерия Ходос.

58:56 — о смерти матери

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Уже потом папа актрисы во второй раз женился и в их семье появилась женщина по имени Светлана, у которой также были дети от первого брака, двое сыновей. С тех пор у Валерии Ходос появились сводные братья. Актриса признается, что с появлением этой женщины их жизнь с отцом изменилась к лучшему.

"Но у нас появилась Света, это наш ангел-хранитель и у нее есть двое очень классных сыновей. Она принесла в нашу семью такую любовь. У меня с папой очень изменились отношения, когда она появилась, потому что она это такая любовь большая, огромная любовь, в ней сколько света. Я думаю, что это она как-то папу научила, что мне надо звонить. Сначала для меня это было .... Я с папой могу говорить обо всем, он знает все мои романы, успехи, он так за меня переживает, он меня очень сильно любит, хоть редко это говорит. У них в семье очень ценят родственные связи. Она переселенка из Донецка с сыновьями и они уже один раз бежали от войны", — рассказала Ходос.

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