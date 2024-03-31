У сестры бывшей девушки принца Гарри обнаружили неоперабельный рак

Пандора Купер-Кей борется с разными формами рака уже 24 года. Однако последний диагноз стал самым тяжелым для нее, поскольку опухоль невозможно удалить хирургическим путем.

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35-летняя английская актриса и модель Крессинда Бонас, которая в свое время встречалась с принцем Гарри, переживает семейную драму. У ее 51-летней сестры Пандоры Купер-Кей обнаружили неоперабельную злокачественную опухоль головного мозга, и теперь она проходит курс иммунотерапии в надежде победить болезнь, сообщает Hello.

С различными формами рака мать двоих сыновей-подростков борется уже 24 года, однако в конце прошлого года очередной осмотр у онколога показал, что теперь опухоль образовалась на левой стороне мозга.

"Для операции им (хирургам) придется пройти через кровеносные сосуды, и это не очень хорошо. Поэтому на первой встрече они категорически сказали: "Нам очень жаль, но мы не можем. Они сказали, что химиотерапия мне не поможет, но иммунотерапия может действительно сработать. Поэтому я приняла две дозы. Есть несколько побочных эффектов, но мне трудно понять, в чем они заключаются, потому что у меня их очень много, поскольку происходят и другие вещи. Мне будет очень больно, если я не приму много очень сильных обезболивающих" – признавалась она.

Пандора Купер-Кей

За последние 20 лет Пандора страдала от саркомы, болезни Педжета, а также опухолей носовой полости и щеки.

"Моя семья очень меня поддерживала. Мы друг для друга как скалы. Без них я бы чувствовала себя потерянной. Моя мама потрясающая. Она настоящая пчелиная матка для всех нас, и мои отношения с сестрами и братом просто… Мы готовы сделать друг для друга все. Мы много дразним друг друга, но мы действительно любим друг друга. Я не могу себе представить, как бы я справилась, если бы у меня не было такой прекрасной семьи", – говорит Пандора.

Отец Пандоры, Эсмунд Купер-Кей, умер от рака, когда ему было 42 года.

Всего у Крессинды семь братьев и сестер. Ее мать, бывшая светская львица леди Мэри-Гэй Керзон была замужем четыре раза.

Крессинду с принцем Гарри познакомила его кузина принцесса Евгения. Отношения пары продлились с 2012 по 2014 года, и внук королевы даже хотел жениться на девушке, однако Бонас отказалась от предложения, поскольку не хотела жить по правилам королевской семьи.

В 2020 году она вышла замуж за Гарри Вентворта-Стэнли, с которым училась в университете в Лидсе. Они снова начали встречаться в 2017-м, а в 2019-м Гарри, который не принц, сделал ей предложение и получил положительный ответ. У пары есть общий сын Уилбур. Мальчик появился на свет в 2022 году.

С герцогом Сассекским у нее остались хорошие отношения, и она даже была приглашена на его свадьбу с Меган Маркл в 2018 году.

Ранее Фокус писал, почему принцу Гарри и Меган Маркл нужно попросить прощения у Кейт Миддлтон, которая сейчас тоже борется с раком.