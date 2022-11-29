Бывшую девушку принца Гарри заметили с детской коляской в Западном Лондоне

Крессинда Бонас вышла замуж за Вентворта Стэнли в 2019 году.

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33-летняя британская актриса и модель Крессинда Бонас бывшая девушка принца Гарри, родила первенца и уже появилась с коляской на прогулке по Западному Лондону в компании своего супруга Гарри Вентворта Стэнли, пишет Daily Mail.

Девушка встречалась с сыном нынешнего короля Карла III с 2012 по 2014 год, но потом пара рассталась. Причиной якобы стало то, что Крессинда устала от слишком пристального внимания прессы. Тем не менее между бывшими партнерами сохранились хорошие отношения, и она даже присутствовала на свадьбе своего бывшего с американской актрисой Меган Маркл в 2018 году. Более того, принцесса Евгения, которая познакомила Гарри и Крессинду, является близкой подругой последней.

Крессинда до сих пор не рассекретила пол и имя своего ребенка. По городу она катала малыша в черной закрытой коляске.

Супруг Бонас – Вентворт Стэнли – партнер инвестиционной компании в сфере недвижимости. Он аристократ, поскольку является сыном маркизы Милфорд-Хейвен. На их свадьбе присутствовали только 30 ближайших родственников и друзей в связи с коронавирусными ограничениями.

"Это было очень красиво, и они так счастливы. Это была очень личная и интимная церемония, и именно этого они и хотели", – рассказал один из близких друзей молодоженов.

В то время появилось лишь несколько фотографий частной свадьбы в эксклюзивном парке Каудрей в Мидхерсте, Западный Сассекс, в том числе фотография жениха и невесты, уезжающих на закате верхом. Позже Крессида рассказала, что на ней было платье Whistles за 599 фунтов стерлингов, которое она ранее надевала для съемок в музыкальном клипе Джеймса Артура.

Напомним, 51-летняя британка Кэтрин Омманни, звезда американского реалити-шоу "Настоящие домохозяйки округа Колумбия", рассказала о своем романе с принцем Гарри. Случилось это, когда принц Гарри был юным, неженатым и не сходил с первых страниц таблоидов.