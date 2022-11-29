Колишню дівчину принца Гаррі помітили з дитячим візком у Західному Лондоні

Крессінда Бонас вийшла заміж за Вентворта Стенлі у 2019 році.

Related video

33-річна британська акторка та модель Крессінда Бонас, колишня дівчина принца Гаррі, народила первістка та вже з'явилася з візочком на прогулянці Західним Лондоном у компанії свого чоловіка Гаррі Вентворта Стенлі, пише Daily Mail.

Дівчина зустрічалася із сином нинішнього короля Карла III з 2012 по 2014 рік, але потім пара розлучилася. Причиною нібито стало те, що Крессінда втомилася від надто пильної уваги преси. Проте між колишніми партнерами збереглися гарні стосунки, і вона навіть була присутня на весіллі свого колишнього з американською акторкою Меган Маркл у 2018 році. Крім того, принцеса Євгенія, яка познайомила Гаррі та Крессінду, є близькою подругою останньої.

Крессінда досі не розсекретила стать та ім'я своєї дитини. Містом вона катала малюка в чорному закритому візочку.

Чоловік Бонас — Вентворт Стенлі — партнер інвестиційної компанії у сфері нерухомості. Він є аристократом, оскільки є сином маркізи Мілфорд-Гейвен. На їхньому весіллі були присутні лише 30 найближчих родичів і друзів у зв'язку з коронавірусними обмеженнями.

"Це було дуже красиво, і вони такі щасливі. Це була дуже особиста й інтимна церемонія, і саме цього вони й хотіли", — розповів один із близьких друзів молодят.

На той час з'явилося лише кілька фотографій приватного весілля в ексклюзивному парку Каудрей у Мідхерсті, Західний Сассекс, у тому числі фотографія нареченого та нареченої, які їдуть на заході сонця верхи. Пізніше Крессіда розповіла, що на ній була сукня Whistles за 599 фунтів стерлінгів, яку вона раніше одягала для зйомок у музичному кліпі Джеймса Артура.

Нагадаємо, 51-річна британка Кетрін Оммані, зірка американського реаліті-шоу "Справжні домогосподарки округу Колумбія", розповіла про свій роман із принцом Гаррі. Це сталося, коли принц Гаррі був юним, неодруженим і не сходив із перших сторінок таблоїдів.