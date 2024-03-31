У сестри колишньої дівчини принца Гаррі виявили неоперабельний рак

Пандора Купер-Кей бореться з різними формами раку вже 24 роки. Однак останній діагноз став найважчим для неї, оскільки пухлину неможливо видалити хірургічним шляхом.

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35-річна англійська акторка і модель Крессінда Бонас, яка свого часу зустрічалася з принцом Гаррі, переживає сімейну драму. У її 51-річної сестри Пандори Купер-Кей виявили неоперабельну злоякісну пухлину головного мозку, і тепер вона проходить курс імунотерапії в надії перемогти хворобу, повідомляє Hello.

З різними формами раку мати двох синів-підлітків бореться вже 24 роки, проте наприкінці минулого року черговий огляд в онколога показав, що тепер пухлина утворилася на лівому боці мозку.

"Для операції їм (хірургам) доведеться пройти через кровоносні судини, і це не дуже добре. Тому на першій зустрічі вони категорично сказали: "Нам дуже шкода, але ми не можемо. Вони сказали, що хіміотерапія мені не допоможе, але імунотерапія може дійсно спрацювати. Тому я прийняла дві дози. Є кілька побічних ефектів, але мені важко зрозуміти, у чому вони полягають, бо в мене їх дуже багато, оскільки відбуваються й інші речі. Мені буде дуже боляче, якщо я не прийму багато дуже сильних знеболювальних" — зізнавалася вона.

Пандора Купер-Кей

За останні 20 років Пандора страждала від саркоми, хвороби Педжета, а також пухлин носової порожнини і щоки.

"Моя сім'я дуже мене підтримувала. Ми одне для одного як скелі. Без них я б почувалася загубленою. Моя мама приголомшлива. Вона справжня бджолина матка для всіх нас, і мої стосунки з сестрами і братом просто... Ми готові зробити одне для одного все. Ми багато дражнимо одне одного, але ми дійсно любимо одне одного. Я не можу собі уявити, як би я впоралася, якби в мене не було такої чудової сім'ї", — каже Пандора.

Батько Пандори, Есмунд Купер-Кей, помер від раку, коли йому було 42 роки.

Загалом у Крессинди сім братів і сестер. Її мати, колишня світська левиця леді Мері-Гей Керзон була одружена чотири рази.

Крессінду з принцом Гаррі познайомила його кузина принцеса Євгенія. Стосунки пари тривали з 2012 до 2014 року, і онук королеви навіть хотів одружитися з дівчиною, проте Бонас відмовилася від пропозиції, оскільки не хотіла жити за правилами королівської сім'ї.

У 2020 році вона вийшла заміж за Гаррі Вентворта-Стенлі, з яким навчалася в університеті в Лідсі. Вони знову почали зустрічатися 2017-го, а 2019-го Гаррі, який не принц, освідчився їй і отримав позитивну відповідь. У пари є спільний син Вілбур. Хлопчик з'явився на світ 2022 року.

З герцогом Сассекським у неї залишилися добрі стосунки, і вона навіть була запрошена на його весілля з Меган Маркл 2018 року.

Раніше Фокус писав, чому принцу Гаррі та Меган Маркл потрібно попросити вибачення у Кейт Міддлтон, яка зараз теж бореться з раком.