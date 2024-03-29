За що принц Гаррі та Меган Маркл мають попросити вибачення у Кейт Міддлтон

Річард Іден, королівський кореспондент і колумніст, упевнений, що Сассекси заподіяли Кетрін чимало страждань своїми нападками особисто на неї і монаршу сім'ю.

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Той факт, що про рак у Кейт Міддлтон, принцеси Уельської, принц Гаррі та Меган Маркл дізналися разом з іншими людьми зі ЗМІ, говорить про те, що розкол між членами королівської сім'ї не просто глибокий, а дуже глибокий. Тому, вважає колумніст Річард Іден, настав час Сассексам попросити в принцеси Уельської вибачення. Про це він пише в колонці для Daily Mail.

"Принц Гаррі та його дружина виявили, що їхня невістка Кейт захворіла на рак одночасно з рештою світу — о 18:00 у п'ятницю, коли Кенсингтонський палац опублікував її сміливе і зворушливе відеозвернення. Це сталося приблизно на годину і 30 хвилин пізніше, ніж королівські кореспонденти, яким конфіденційно повідомили подробиці, щоб вони могли підготувати свої новинні репортажі. Їм, мабуть, довіряли. Те, що ні Кейт, ні принц Вільям не повинні повідомити про це принца Гаррі, було б немислимим лише кілька років тому", — каже Іден.

Він згадує фото і відео нерозлучної трійці — Вільяма, Кейт і Гаррі — до Меган. Між ними були сміх, жарти, словом, чудові дружні стосунки.

"Усе змінилося після того, як Гаррі зустрів Меган. Перша публічна поява так званої "чудової четвірки" на Форумі Королівського фонду 2018 року мала некомфортний вигляд. Мова тіла була незручною. Далі було найгірше. Вираз обличчя Гаррі, коли він був поруч із Вільямом і Кейт, незабаром перетворився з грайливого на підозрілий і щось схоже на обурення. Ми тоді ще не знали, наскільки остаточно зіпсувалися стосунки братів, хоча в декого були свої підозри", — продовжив автор.

Пара втратила довіру своїх британських родичів Фото: Getty

Сумнівів у тому, що між принцами пробігла чорна кішка, не залишилося, коли Гаррі та Меган дали інтерв'ю Опрі Вінфрі, яка була несподіваною гостею на їхньому весіллі.

"Це був 2021 рік, і королева Єлизавета, пам'ятаєте, була ще жива. Серед багатьох шокуючих заяв було звинувачення Меган у тому, що Кейт довела її до сліз через суперечку з приводу суконь для квіткарок на весіллі Сассексів. Ще більш руйнівним було твердження про те, що серед королівської сім'ї були "побоювання і розмови про те, наскільки темною" буде шкіра дитини, на яку вона тоді чекала, — Арчі", — перераховує колумніст.

Він підкреслив, що британці відреагували на одкровення пари "обуренням" і "огидою". Коли кілька днів потому принца Вільяма запитали про заяви Меган, він відповів із ледь стримуваною люттю.

"Ми зовсім не расистська сім'я", — коротко сказав він.

Стурбованість королівської сім'ї посилювалася тим фактом, що інтерв'ю транслювали, коли принц Філіп перебував у лікарні. Він помер лише через місяць.

"Як завжди, Кейт зберігала мовчання на публіці, незважаючи на те, скільки страждань вона пережила в приватному порядку після образ через Атлантику. Ми побачили, який вона природжений дипломат, коли після похорону принца Філіпа у Віндзорі її можна було побачити такою, що розмовляє з Гаррі, коли вони залишали каплицю Святого Георгія, перш ніж непомітно відступити й дозволити Вільяму поговорити з братом більш конфіденційно", — підкреслює Іден.

Однак усі зусилля Кетрін зійшли нанівець, коли Сассекси зняли для Netflix відвертий "документальний серіал", де було ще більше образ на адресу королівської сім'ї.

У серіалі "Гаррі та Меган" Сассекси не переставали скаржитися на королівську сім'ю Фото: RTYPF

"До їх числа входило припущення Гаррі про те, що більшість чоловіків у королівській сім'ї одружуються з "кимось, хто відповідатиме цьому шаблону", тоді як він, Гаррі, наважився одружитися з Меган по любові. Як можна було не сприйняти це як жорстокий глум на адресу слухняної Кейт? Потім, ніби Сассекси не заподіяли достатньо страждань Вільяму і Кейт, з'явилися мемуари Гаррі "Запасний". Опублікований у січні 2023 року, це була найбільша зрада з усіх. Зображуючи його брата і невістку холодними і безсердечними лиходіями, книга розкриває деякі з їхніх найінтимніших розмов, як згадує принц Гаррі. Вільям вважав за краще зберегти гідне мовчання", — пише королівський кореспондент.

Після того як Кейт оголосила про свій діагноз, багато хто думав, що брати помиряться.

"Однак, перш ніж це станеться, Сассекси мають визнати заподіяний ними біль і завдані збитки. Потім їм слід вибачитися і попросити вибачення у Кетрін та її чоловіка, які заслуговують не меншого. Як було б чудово, якби під час Великодня — часу оновлення — вони змогли почати відновлення своїх стосунків із королівською родиною", — підсумував Іден.

Раніше Фокус писав, що принц Гаррі очікує вибачень від принца Вільяма і Кейт Міддлтон.