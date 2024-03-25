"Довіра втрачена": як принц Гаррі дізнався про рак у Кейт Міддлтон

Герцоги Сассекські висловили свою підтримку родині Уельських. Втім, джерело розповідає про остаточну прірву в їхніх стосунках.

Related video

Принц Гаррі дізнався про рак у Кейт Міддлтон з телевізора. Про це пише The Times UK.

"Зрозуміло, що про діагноз раку Кейт не повідомляли заздалегідь Гаррі та Меган", — розповідає інсайдер видання.

"Кілька джерел підтверджують, що таких розмов не було, і вважається, що Гаррі дізнався про діагноз Кейт з телебачення, одночасно з громадськістю", — додає джерело.

Важливо

Принц Гаррі та Меган Маркл вперше прокментували діагноз їх невістки Кейт Міддлтон

Дізнавшись про важку хворобу принцеси Уельської, герцоги Сассекські випустили коротку заяву, у якій висловили свою підтримку.

Кейт Міддлтон Фото: Getty

"Ми бажаємо здоров’я та зцілення для Кейт і її сім’ї, і сподіваємося, що вони зможуть зробити це приватно та в мирі", – зазначили принц Гаррі та Меган Маркл.

"Вони (Гаррі та Меган, — ред.) поняття не мали і дізналися про новини приблизно тоді, коли про це дізналася решта світу. Це свідчить про непоправну шкоду, яку вони завдали. Довіра була порушена, і королівська сім'я нормально дистанціювалася від них", — додав інсайдер.

Після операції на черевній порожнині на початку 2024 принцеса Уельська відійшла від королівських обовʼязків. Її помічали лише кілька разів (з принцом Вільямом на фермерському ринку та з мамою в авто). Раніше Кенсінгтонський палац повідомляв, що Кетрін повернеться до роботи у квітні 2024. Проте наразі невідомо, коли саме це станеться.

Кейт Міддлтон та принц Вільям Фото: The Duke and Duchess of Cambridge/Twitter

Нагадаємо, королева Камілла розповіла про стан короля Чарльза ІІІ на фоні чуток про його смерть.

Також Фокус писав про коментар експертки з мови тіла щодо поведінки Кейт Міддлтон під час відеозвернення.