"Доверие утрачено": как принц Гарри узнал о раке у Кейт Миддлтон

Герцоги Сассекские выразили свою поддержку семье Уэльских. Впрочем, источник рассказывает об окончательной пропасти в их отношениях.

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Принц Гарри узнал о раке у Кейт Миддлтон из телевизора. Об этом пишет The Times UK.

"Понятно, что о диагнозе рака Кейт не сообщали заранее Гарри и Меган", — рассказывает инсайдер издания.

"Несколько источников подтверждают, что таких разговоров не было, и считается, что Гарри узнал о диагнозе Кейт с телевидения, одновременно с общественностью", — добавляет источник.

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Принц Гарри и Меган Маркл впервые прокомментировали диагноз их невестки Кейт Миддлтон

Узнав о тяжелой болезни принцессы Уэльской, герцоги Сассекские выпустили короткое заявление, в котором выразили свою поддержку.

Кейт Миддлтон Фото: Getty

"Мы желаем здоровья и исцеления для Кейт и ее семьи, и надеемся, что они смогут сделать это приватно и в мире", — отметили принц Гарри и Меган Маркл.

"Они (Гарри и Меган, — ред.) понятия не имели и узнали о новостях примерно тогда, когда об этом узнал остальной мир. Это свидетельствует о непоправимом вреде, который они нанесли. Доверие было нарушено, и королевская семья нормально дистанцировалась от них", — добавил инсайдер.

После операции на брюшной полости в начале 2024 года принцесса Уэльская отошла от королевских обязанностей. Ее замечали лишь несколько раз (с принцем Уильямом на фермерском рынке и с мамой в авто). Ранее Кенсингтонский дворец сообщал, что Кэтрин вернется к работе в апреле 2024 года. Однако пока неизвестно, когда именно это произойдет.

Кейт Миддлтон и принц Уильям Фото: The Duke and Duchess of Cambridge/Twitter

Напомним, королева Камилла рассказала о состоянии короля Чарльза III на фоне слухов о его смерти.

Также Фокус писал о комментарии эксперта по языку тела относительно поведения Кейт Миддлтон во время видеообращения.