Принц Гаррі очікує вибачень від принца Вільяма та Кейт Міддлтон, — ЗМІ

Після новин про онкологію в короля Великої Британії Чарльза ІІІ та Кейт Міддлтон активно обговорюється повернення принца Гаррі до монарших обовʼязків. Втім, експерти вважають, що примирення між рідними вже малоймовірне.

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Принц Гаррі чекає на "вибачення" від принца Вільяма після "років напруженості". Про це пише Independent.

За словами королівського експерта Тома Квінна, менший син британського короля дуже хоче возз’єднатися зі своєю родиною, але очікує, що Вільям і Кейт "попросять вибачення".

Після того, як принцеса Уельська оприлюднила свій діагноз раку, стало відомо, що ні Гаррі, ні Меган не були проінформовані про її хворобу заздалегідь, що підкреслює масштаби розриву між рідними братами.

Після цієї новини герцог та герцогиня Сассекські звернулися до Вільяма та Кейт з побажаннями одужувати, але, як повідомляється, отримали "прохолодну відповідь".

Принц Вільям та принц Гаррі Фото: Getty Images

За словами Квінна, контакт між Уельськими та Сассекськими не включав жодних пропозицій про те, що вони "повинні помиритися і залишити минуле минулим".

Королівський автор додав, що це "навряд чи така тепла, неформальна відповідь", яку можна було очікувати.

Втім, у травні 2024 року принц Гаррі повинен відвідати Велику Британію, тому, ймовірно, брати зможуть побачитися. Герцог Сассекський планує потрапити на Ігри Нескорених, яким цього року виповнюється 10 років.

Принц Вільям та принц Гаррі Фото: Getty Images

Нагадаємо, принц Гаррі дізнався про хворобу Кейт Міддлтон з телебачення.

Також Фокус писав про сварку принца Гаррі та принца Вільяма ще до Меган Маркл.