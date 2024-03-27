Принц Вільям і принц Гаррі серйозно посварилися задовго до Меган, — біограф
Уперше брати серйозно посварилися на хвилі скандалу з вечіркою, де принц Гаррі з'явився в костюмі зі свастикою. Далі розкол тільки збільшувався, оскільки Гаррі розумів, що він завжди буде другим.
Стосунки принца Вільяма і принца Гаррі були натягнутими ще задовго до того, як у житті останнього з'явилася Меган Маркл та трапився Мегзіт. І всі розмови про те, що молодший брат хоче відновити стосунки зі старшим, не мають шансів на успіх, оскільки майбутній король Великої Британії в найближчому майбутньому навряд чи дозволить цьому статися. Про це розмірковує королівський біограф Роберт Лейсі, автор книги "Битва братів", пише Daily Mail.
Уперше брати серйозно посварилися 2002 року. Цього ж року з'ясувалося, що Гаррі курив марихуану, і це потрапило в заголовки газет, кинувши тінь на королівську сім'ю.
Три роки по тому Гаррі зазнав ще одного приниження, коли його сфотографували в нацистській формі на маскарадній вечірці колоністів і тубільців, яка проходила в будинку володаря олімпійської золотої медалі з конкуру Річарда Міда.
Тоді розгорівся грандіозний скандал, і принц Гаррі змушений був публічно вибачитися, після чого принц Чарльз відправив молодшого сина на лекцію до головного рабина.
При цьому на принці Вільямі ця історія ніяк не позначилася.
"Меган не була початковим фактором, що вплинув на рішення принца Гаррі помститися своїй родині. У січні 2005 року, після провалу костюма "Колоніали і тубільці", ми тепер знаємо, що принц Гаррі був змушений переоцінити участь свого старшого брата і несправедливість появи Вільяма, що пахне трояндами. Це змусило Гаррі відчути себе відчуженим. Друзі згадують "мовчання" і доволі серйозний розлад між братами в той час — як це було після "Ганьби наркотиків" 2002 року, коли Гаррі вперше почав усвідомлювати ціну ролі функціонального цапа-відбувайла", — каже Лейсі.
За словами біографа, Гаррі та його друг Гай Пеллі взяли на себе провину за "дикі витівки" в пабі "Реттлбоун", "коли справжнім лідером компанії "Реттлбоун" був Вільям".
Після цього між братами з'явився серйозний розкол, вони довго не розмовляли. Гаррі обурювався тим фактом, що Вільям так легко відбувся. Пізніше у своїй книзі "Запасний" герцог Сассекський напише, що це старший брат і Кейт Міддлтон підбили його вибрати той костюм. Момент вибору вбрання був навіть показаний у шостому сезоні серіалу "Корона".
"Функція старшого брата полягала в тому, щоб бути досконалим, незалежно від того, зробив він щось чи ні. А функція молодшого полягала в тому, щоб змусити інших із нас сміятися, критикувати, засуджувати. Це була роль, яку всі ми формували для принца Гаррі протягом багатьох років", — підсумував Лейсі.
Раніше Фокус писав, чому принц Вільям заздрить принцу Гаррі.