Стало відомо, чому принц Вільям заздрить принцу Гаррі

Напруга між братами зростає з 2020 року, коли принц Гаррі та Меган Маркл склали королівські обовʼязки. Мемуари герцога Сассекського "Запасний" тільки загострили ситуацію.

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Принц Вільям не в захваті від успіху "Ігор Нескорених" принца Гаррі. Про це пише People.

Британський журналіст Роберт Джобсон заявив, що успіх мультиспортивної події, заснованої герцогом Сассекським, змусив Вільяма "заздрити".

"Це було дуже успішним із самого початку. Це недешево, це коштує багато грошей, і [Гаррі] зміг продовжувати збирати ці гроші протягом цього періоду, що вражає", — розповідає журналіст.

Принц Гаррі та Меган Маркл на Іграх Нескорених-2023 Фото: Getty Images

"Але я думаю, що була певна частка ревнощів щодо того, наскільки добре все пройшло. Я думаю, що Вільям був здивований, наскільки це було таким успішним, скільки грошей було вкинуто в це і скільки урядів брали участь", — додав він.

Ігри Нескорених (Invictus Games) були створені у 2014 році сином британського короля Чарльза ІІІ, коли він ще працював разом зі своїм старшим братом Вільямом і його дружиною Кейт Міддлтон. Вони були покровителями спортивного заходу для поранених військових та ветеранів.

Принц Гаррі нагороджує українську парамедикиню Юлію Паєвську Фото: Getty Images

Меган Маркл стала четвертою покровителькою Ігор після одруження з герцогом у 2018 році.

У 2023 році захід пройшов у Німеччині. А у 2025 його планують організувати в Канаді.

Нагадаємо, Дональд Трамп погрожує депортувати принца Гаррі із США.

Також Фокус писав про бажання принца Гаррі повернутися до королівських обовʼязків.