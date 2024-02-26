Принц Вільям "блокує" повернення Гаррі в королівську сім'ю, щоб захистити свою дружину

Експертка Гелена Чард заявила, що у принца Вільяма "свої особисті проблеми" і він навряд чи дозволить принцу Гаррі "повернутися назад у сім'ю". Хоча раніше повідомлялося, що Гаррі має такі наміри.

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Королівський експерт Гелена Чард вважає, що принц Вільям намагається заблокувати будь-який шанс на повернення принца Гаррі до королівської сім'ї, щоб захистити свою дружину Кейт Міддлтон, повідомляє Mirror.

За словами Гелени, у принца Уельського є "особисті проблеми" після нещодавньої операції його дружини і діагнозу раку в батька, тому він не дозволить своєму молодшому брату "повернутися назад у сім'ю", тому що не довіряє йому. Королівський експерт вважає, що в інтересах Гаррі "зберігати зв'язки" з королівською сім'єю, оскільки вона являє собою "спадкоємність, стабільність і гордість".

"Принц Вільям також активно захищає свою дружину Кейт, принцесу Уельську. Він не дозволить нічому перешкодити її одужанню. Я не вірю, що принц Гаррі справді зацікавлений у підтримці британської королівської сім'ї, але його валютою є королівська сім'я... Я вважаю, що принц Гаррі повинен спокутувати свою провину в очах королівської сім'ї та громадськості, якщо він сподівається на справжнє примирення", — заявила Чард.

Принц Гаррі відвідав свого батька, короля Чарльза ІІІ, цього місяця. Після того, як стало відомо, що герцог Сассекський готовий тимчасово допомогти членам королівської сім'ї, Вільям "абсолютно і категорично ясно" дав зрозуміти, що не дозволить своєму братові повернутися.

Нагадаємо, 26 лютого повідомлялося про те, як Кейт Міддлтон допомагає королю Чарльзу III одужувати. Британському монарху діагностували рак. Тим часом його невістка перенесла операцію на черевній порожнині.