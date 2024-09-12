Ризик померти уві сні вищий ніж у решти: учені виявили нову небезпеку для діабетиків

Діабет є глобальною проблемою, яка стане ще масштабнішою вже до 2050 року. Нещодавно вчені з'ясували, що в людей, які страждають на цю хворобу, є серйозний ризик смерті, пов'язаний з одним із найважливіших органів.

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Нещодавнє дослідження виявило зв'язок між порушеннями циркадних коливань частоти серцевих скорочень (ЧСС) і значно вищим ризиком смертності серед людей з діабетом 1 і 2 типу. Це значно збільшує кількість смертельних факторів ризику для людей, які страждають від цієї хвороби, водночас підвищуючи кількість її потенційних жертв у рази, пише News Medical.

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Дослідження, презентоване на щорічній зустрічі Європейської асоціації з вивчення діабету (EASD) у Мадриді, під час якого за учасниками спостерігали впродовж 21 року, показало, що в тих, хто мав знижені 24-годинні коливання ЧСС, ризик смерті від серцево-судинних причин збільшувався вдвічі, а нездатність знизити ЧСС під час сну була пов'язана зі збільшенням ризику смертності на 39%.

Циркадний ритм серця, який природним чином коливається протягом дня і ночі, відіграє найважливішу роль у здоров'ї серцево-судинної системи. Зазвичай ЧСС знижується під час сну і підвищується вдень, щоб відповідати потребам організму. Однак у людей із хронічним діабетом ці коливання часто порушуються, що пов'язано з мікросудинними захворюваннями, підвищеним довгостроковим ризиком серцево-судинних ускладнень і смертності від усіх причин.

Доктор Лоренцо Несті, провідний автор дослідження з Університету Пізи, підкреслив, що нездатність регулювати ЧСС у відповідь на повсякденну діяльність або знижувати ЧСС під час відпочинку сигналізує про прогресуючу серцево-судинну дисфункцію. Це дослідження підкреслює важливість виявлення аномальних патернів ЧСС у людей з діабетом, оскільки раннє виявлення може послужити поштовхом до розробки профілактичних стратегій, спрямованих на зниження ризику ускладнень і передчасної смерті.

У дослідженні взяли участь 349 дорослих людей з діабетом 1 або 2 типу, за якими велося цілодобове амбулаторне спостереження за допомогою моніторів артеріального тиску та ЧСС. Учасники дослідження були розподілені за категоріями залежно від коливань ЧСС та її зниження під час сну. Математичні моделі, використані в дослідженні, показали, що люди з низькими коливаннями ЧСС та притупленими нічними спадами не тільки мали вищий тягар мультиорганного пошкодження, а й значно вищий ризик смертності.

Це дослідження доповнює зростаючий обсяг даних, які свідчать про те, що порушення циркадних коливань ЧСС є серйозною проблемою для діабетиків. Отримані дані свідчать про те, що регулярний моніторинг коливань ЧСС може стати цінним інструментом для виявлення осіб із підвищеним ризиком смерті, що може призвести до більш раннього та інтенсивного втручання, спрямованого на зниження її ймовірності. Зв'язок між порушенням циркадних ритмів і цим ризиком лише показує ширші проблеми, з якими стикаються люди з діабетом, особливо в контролі над симптомами цього захворювання.

З огляду на відносно низьку вартість і простоту моніторингу коливань ЧСС, впровадження цієї практики в рутинне лікування діабету може стати найважливішим кроком до поліпшення результатів лікування пацієнтів, вважають автори.

Раніше Фокус писав про те, що людство до 2050 року накриє хвиля діабету. Від мільйонів до мільярдів: нове дослідження розкриває похмурі перспективи розвитку діабету по всьому світу до 2050 року, якщо системи охорони здоров'я вчасно не почнуть діяти на випередження.

Також Фокус писав про те, що діабет впливає на руйнування мозку. Нещодавні дослідження засвідчили, що у пацієнтів з діабетом першого типу відбувається раннє старіння мозку.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.