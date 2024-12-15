Новорічна загроза: аромасвічки та гірлянди можуть нашкодити вашому здоров'ю

Звичні новорічні прикраси можуть викликати серйозні захворювання.

Related video

Ароматичні свічки та гірлянди стають дедалі популярнішими, особливо в зимовий період. Однак багато хто ставить питання про їхню безпеку, адже під час спалювання вони можуть виділяти різноманітні хімічні сполуки та впливають на здоров'я. Про це повідомило видання CNN.

Аромасвічки негативно впливають на здоров'я

Дослідження показують, що найнебезпечнішими є свічки, виготовлені з парафіну — недорогого побічного продукту нафтопереробки. Під час горіння парафінові свічки виділяють леткі органічні речовини, включно з толуолом і бензолом, які вважаються токсичними і здатні викликати рак. Ці речовини можуть провокувати головний біль, запаморочення і навіть такі серйозні захворювання, як лейкемія.

"Численні дослідження, проведені як у лабораторних умовах, так і в житлових приміщеннях, засвідчили, що горіння свічок погіршує якість повітря і підвищує ризик вдихання хімічних речовин, що викликають занепокоєння", — наголосила доцентка кафедри екологічної медицини та кліматології доктор Сара Еванс.

Дослідження показують, що навіть незапалені свічки здатні виділяти токсини, проте рівень летких органічних сполук (ЛОС) у таких випадках зазвичай залишається в межах безпечної норми. Водночас запалені свічки можуть бути більш небезпечними: свічка з ароматом полуниці виділяла 2098 частин на мільярд формальдегіду, що значно перевищує рекомендовану межу в 0-400 частин. Свічка з ароматом ківі та дині виявилася ще токсичнішою, її викиди досягли 12 742 частин на мільярд.

Хоча свічки з соєвого або бджолиного воску вважаються безпечнішим варіантом, їхнє горіння все ж таки супроводжується виділенням летких органічних сполук (ЛОС), які можуть негативно впливати на здоров'я. Особливо це стосується ароматизованих свічок зі штучними добавками, які здатні виділяти токсичні речовини, наприклад фталати. Згідно з дослідженням 2015 року, навіть свічки без аромату можуть виділяти токсини, хоча їхня концентрація нижча, ніж у ароматизованих виробів.

Гірлянди чинять негативний вплив на здоров'я

За даними експертів, гірлянди — популярні прикраси, без яких важко уявити святкування Різдва та Нового року. Утім, докторка та психологиня Кетрін Голл попереджає, що деякі вогники можуть "вбивати" здоров'я людини, адже здатні псувати сон.

За словами експерта, вогники, які всім так подобаються, справді можуть бути дуже шкідливими. Як виявилося, вони здатні погіршувати сон.

"Бути під впливом інтенсивного, яскравого або мерехтливого світла перед сном — це помилка гігієни сну. Сліпучі вогні, які ми всі любимо під час святкового сезону, надсилають неправильний сигнал у ваш мозок, порушуючи вироблення мелатоніну і перешкоджаючи вашому циклу сну", — пояснила Голл.

Світло від гірлянд синього кольору, вважає експерт, особливо шкідливе ввечері, оскільки воно пригнічує вироблення мелатоніну і порушує добовий ритм.

"Синє світло часто трапляється в штучному освітленні, особливо в телефонах і світлодіодних лампах, через його стимулювальний ефект, який провокує появу зайвої уваги. Воно негативно впливає на ваш цикл сну", — зазначила Голл.

Також слід уникати різнокольорових вогників, хоча візуально вони можуть бути дуже красивими. Вони випромінюють спектр кольорів, які можуть порушити регуляцію мелатоніну і заважати спокійному сну.

Не слід вмикати і режим "мерехтіння". Коли вогники починають "бігати" і "блимати", вони викликають неправильну реакцію мозку. Такі гірлянди створюють зайву візуальну стимуляцію, яка потім заважатиме вам засинати.

Зазначимо, раніше Фокус писав про іншу небезпеку, з якою можна зустрітися під час підготовки до зустрічі Нового року. У соцмережі з'явилися кадри, на яких жінка випадково бачить зграю жуків, що оселилися всередині ялинкової кулі.

Нагадуємо, 12 грудня в медіа розповіли про мера перуанського міста, який переодягнувся Санта Клаусом для певної мети.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.