Тато поставив сніговиків у дворі: як виявилось, це видовище не для дітей (відео)

За словами авторки відео, її батько належить до того контингенту людей, які обожнюють прикрашати свою оселю до свята яскравими гірляндами та масштабними декораціями.

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Жителька американського штату Юта, яку звуть Кетлін Сасселлі, не могла втриматися від сміху, коли побачила надувних сніговиків, встановлених її батьком на подвір'ї будинку. Як з’ясувалося, це видовище не для дітей. Курйозний ролик жінка опублікувала на своїй сторінці у TikTok, зібравши майже мільйон переглядів та безліч реакцій.

За словами авторки відео, її батько належить до того контингенту людей, які обожнюють прикрашати свою оселю до свята яскравими гірляндами та масштабними декораціями.

"Він любить купувати надувні фігури. Біля будинку їх щонайменше п'ять чи шість", — розповідає Сасселлі.

Останнє поповнення в колекції господаря привернуло увагу широкої громадськості, але зовсім не так, як він сподівався.

Щось пішло не так

У відео, розміщеному в TikTok, жінка показує своїм глядачам три надувні постаті. На їхній коробці вказано, що це сніговики, які смажать зефір. Однак користувачі мережі побачили інші асоціації.

"Тато купив нову надувну фігуру для двору, але він не певен, чи залишить її, бо це має дуже кумедний вигляд. Коли прийшла до нього в гості, то зняла це відео", — розповідає канадка.

Вона була далеко не єдиною, кому фігурки здалися смішними.

"Я вмираю", — написав один з користувачів мережі.

"Кричу від сміху", — додав інший.

Третій прокоментував: "Сніговик посередині виглядає найщасливішим";

"Хочу потиснути руку людині, яка розробила ці шедеври", — сміється ще один учасник обговорення.

Зрештою, Кетлін повідомила, що її мати змусила чоловіка прибрати та заховати недоречний різдвяний декор.

Нагадаємо, раніше 36-річна мати Ріккі Калвер з Онтаріо (США) купила у магазині дерев'яного Лускунчика — традиційну ялинкову прикрасу на Новий рік. Однак, як виявилось, після незначної поломки святковий декор більше не призначений для дітей. Відповідним роликом жінка поділилась у TikTok.

До того ж ми розповідали, що жінка з Австралії придумала геніальний спосіб відсвяткувати 18-річчя свого сина, піднісши йому незвичайний і дуже продуманий саморобний подарунок.