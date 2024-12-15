Папа поставил снеговиков во дворе: как оказалось, это зрелище не для детей (видео)

По словам автора видео, ее отец принадлежит к тому контингенту людей, которые обожают украшать свой дом к празднику яркими гирляндами и масштабными декорациями.

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Жительница американского штата Юта, которую зовут Кэтлин Сасселли, не могла удержаться от смеха, когда увидела надувных снеговиков, установленных ее отцом во дворе дома. Как выяснилось, это зрелище не для детей. Курьезный ролик женщина опубликовала на своей странице в TikTok, собрав почти миллион просмотров и множество реакций.

По словам автора видео, ее отец принадлежит к тому контингенту людей, которые обожают украшать свой дом к празднику яркими гирляндами и масштабными декорациями.

"Он любит покупать надувные фигуры. Возле дома их минимум пять или шесть", — рассказывает Сасселли.

Последнее пополнение в коллекции хозяина привлекло внимание широкой общественности, но совсем не так, как он думав.

Что-то пошло не так

В ролике, размещенном в TikTok, женщина показывает своим зрителям три надувные фигуры. На их коробке указано, что это снеговики, жарящие зефир. Однако пользователи сети увидели другие ассоциации.

"Папа купил новую надувную фигуру для двора, но он не уверен, оставит ли ее там, потому что это очень забавно. Когда пришла к нему в гости, то сняла это видео", — рассказывает канадка.

Она была далеко не единственной, кому фигурки показались смешными.

"Я умираю", — написал один из пользователей сети.

"Кричу от смеха", — добавил другой.

Третий прокомментировал: "Снеговик посередине выглядит самым счастливым";

"Хочу пожать руку человеку, который разработал эти шедевры", — смеется еще один участник обсуждения.

В конце концов, Кэтлин сообщила, что ее мать заставила мужа убрать и спрятать неуместный рождественский декор.

Напомним, ранее 36-летняя мать Рикки Калвер из Онтарио (США) купила в магазине деревянного Щелкунчика — традиционное елочное украшение на Новый год. Однако, как оказалось, после незначительной поломки праздничный декор больше не предназначен для детей. Соответствующим роликом женщина поделилась в TikTok.

К тому же мы рассказывали, что женщина из Австралии придумала гениальный способ отпраздновать 18-летие своего сына, преподнеся ему необычный и очень продуманный самодельный подарок.