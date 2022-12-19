"Це ганьба": жителі зразкового британського містечка розкритикували королівську ялинку

Мешканці Паундбері незадоволені, що ялинка виглядає тьмяною та убогою, вимагаючи від місцевих підприємців проспонсувати прикрасу дерева, що відповідає святам.

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Мешканці містечка Паундбері в Корнуоллі дуже незадоволені різдвяною ялинкою, встановленою на площі Королеви-Матері. Дев'ятиметрове дерево прикрашене ощадливими гірляндами на сонячних батареях, які ледве видно, а більше нічого на ньому немає, пише Daily Mail. Нещодавня похмура та холодна погода змусили ялинку виглядати ще тьмяніше освітленою.

77-річна Харрієт Мурбі давно живе в місті й завжди з нетерпінням чекає на різдвяні прикраси.

"Я просто неймовірно розчарована. Ми чекали, коли прибудуть вогні, і коли вони, нарешті, з'явилися, це був лише один ланцюжок вогнів, який ледве можна побачити. Коли відвідувачі проїжджають повз Паундбері, добре видно площу Королеви-Матері, і зараз момент, коли ми втрачаємо красиве дерево. Я не знаю, чому не зв'язалися з місцевими школами для створення прикрас, тому що це було б чудово. Цього року ми всі відчуваємо фінансові труднощі, але важливо згуртуватися як спільнота, і це було б можливо", — заявила вона.

Їй вторить 67-річний Тім Лімбах. Він розчарований, що жодне з прилеглих підприємств не спонсорувало гірлянди для дерева, і не може зрозуміти, чому встановлені ліхтарі живляться від сонячних батарей.

"Герцогство Корнуолл несе відповідальність за ялинку, і вони встановили кілька вогнів, але я б не сказав, що вона була прикрашена. Ті, що на дереві, живляться від сонячної енергії, і через те, що було так хмарно, вони ледве світяться ввечері. Я намагався зв'язатися з прилеглим магазином Waitrose, щоб вони дали більше електроенергії, але вони чемно відмовилися. Як центр спільноти, це ганьба, що дерево виглядає таким убогим".

За словами представника містечка Едвіни Іддлс, уся причина у затримці з доставкою прикрас.

"На жаль, відбулася затримка з доставкою додаткових прикрас. Вони вже привезені, і найближчими днями ялинку буде повністю прикрашено", — пояснила вона.

Паундбері – це втілений насправді погляд короля Карла III на утопічну ідилію, де приватне та доступне житло поєднується з бутиками, місцями роботи та послугами, такими як місцева школа та медичний центр, за кілька хвилин ходьби.

Будівельні роботи розпочалися у 1992 році і мають бути завершені у 2025 році, коли у ньому буде 2 500 будинків і 6 000 мешканців.

Нагадаємо, центральна ялинка Лондона, привезена з Норвегії, також розкритикувалася.