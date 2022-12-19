"Это позор": жители образцового британского городка раскритиковали королевскую елку

Жители Паундбери недовольны, что елка выглядит тусклой и убогой, требуя от местных прелпринимателей проспонсировать соответствующее праздникам украшение дерева.

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Жители городка Паундбери в Корнуолле очень недовольны рождественской елкой, установленной на площади Королевы-Матери. Девятиметровое дерево украшено экономными гирляндами на солнечных батареях, которые еле видны, а больше ничего на нем нет, пишет Daily Mail. Недавняя пасмурная и холодная погода заставили ель выглядеть еще более тускло освещенной.

77-летняя Харриет Мурби давно живет в городе и всегда с нетерпением ждет рождественских украшений.

"Я просто невероятно разочарована. Мы ждали, когда прибудут огни, и когда они, наконец, появились, это была всего лишь одна цепочка огней, которую едва можно увидеть. Когда посетители проезжают мимо Паундбери, хорошо видна площадь Королевы-Матери, и в данный момент мы теряем красивое дерево. Я не знаю, почему не связались с местными школами для создания украшений, потому что это было бы прекрасно. В этом году мы все испытываем финансовые трудности, но важно сплотиться как сообщество, и это было бы возможно", – заявила она.

Ей вторит 67-летний Тим Лимбах. Он разочарован, что ни одно из близлежащих предприятий не спонсировало гирлянды для дерева, и не может понять, почему установленные фонари питаются от солнечных батарей:

"Герцогство Корнуолл несет ответственность за елку, и они установили несколько огней, но я бы не сказал, что она была украшена. Те, что на дереве, питаются от солнечной энергии, и из-за того, что было так облачно, они едва светятся вечером. Я пытался связаться с близлежащим магазином Waitrose, чтобы они дали больше электроэнергии, но они вежливо отказались. Как центр сообщества, это позор, что дерево выглядит таким убогим".

По словам представителя городка Эдвины Иддлс, вся причина – в задержке с доставкой украшений.

"К сожалению, произошла задержка с доставкой дополнительных украшений. Они уже привезены, и в ближайшие дни елка будет полностью украшена", – объяснила она.

Паундбери – это воплощенный в реальности взгляд короля Карла III на утопическую идиллию, где частное и доступное жилье сочетается с бутиками, местами работы и услугами, такими как местная школа и медицинский центр, в нескольких минутах ходьбы.

Строительные работы начались в 1992 году и должны быть завершены в 2025 году, когда в нем будет 2500 домов и 6000 жителей.

Напомним, центральная елка Лондона, привезенная из Норвегии, также подверглась критике.