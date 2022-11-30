"Перевозили ручной кладью?" Жители Лондона высмеяли главную елку

Лондонцы шутят, что половину елки забыли в Норвегии.

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Новогодняя елка, которую установили на Трафальгарской площади в Лондоне, вызвала недоумение жителей столицы и насмешки в соцсетях из-за своего, мягко говоря, помятого вида, пишет Daily Mail.

Дерево – традиционный подарок Норвегии, которая таким образом благодарит Великобританию с 1947 года за помощь во время Второй мировой войны. Король Хокон VII прислал первое дерево в знак своей благодарности после того, как ему пришлось бежать из Норвегии и искать убежища в Великобритании, когда нацистская Германия вторглась на его родину. Однако в этом году подарок не совсем удался.

"Судя по фотографиям рождественской елки на Трафальгарской площади, срубленной на прошлой неделе в Норвегии и прибывшей сегодня, ее перевозили в ручной клади рейсом Ryanair", "Каждый год Осло отправляет рождественскую елку на Трафальгарскую площадь в благодарность за нашу помощь во время Второй мировой войны. Но я начинаю думать, что, возможно, норвежцы нас не так любят", "Сегодня Трафальгарская площадь получает свою ежегодную рождественскую елку, подаренную Норвегией. Похоже, они снова забыли половину дерева в Осло", – пишут в комментариях пользователи.

Однако нашлись и защитники елки. Заместитель лидера Вестминстерского совета Тим Рока сказал, что это "прекрасный жест дружбы".

Высота елки – 21 метр. Несмотря на потрепанный вид, дерево украсили гирляндами, которые зажгут вечером 1 декабря.

[ + – ] Елку украсили гирляндами, которые зажгут 1 декабря Фото: Getty Images

Напомним, в Украине вопрос установки главных елок в городах решают местные власти. По мнению многих граждан, гуляния и веселье сейчас не уместны, а деньги, которые тратятся на елки, лучше передать ВСУ, Тем не менее, мэр Киева Виталий Кличко сказал, что праздничное дерево все же поставят на Софиевской площади, где обычно проходили массовые мероприятия. Однако в этом году массовые гуляния, ярмарки и концерты организовывать не будут. Кличко отметил, что каждый день общается с украинскими военными и они хотели бы, чтобы в украинской столице была праздничная елка, а у их детей было новогоднее настроение.