"Перевозили ручною поклажею?" Жителі Лондона висміяли головну ялинку

Лондонці жартують, що половину ялинки забули у Норвегії.

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Новорічна ялинка, яку встановили на Трафальгарській площі в Лондоні, викликала подив жителів столиці та насмішки в соцмережах через свій, м'яко кажучи, пом'ятий вигляд, пише Daily Mail.

Дерево — традиційний подарунок Норвегії, яка так дякує Великій Британії з 1947 року за допомогу під час Другої світової війни. Король Хокон VII надіслав перше дерево на знак своєї подяки після того, як йому довелося тікати з Норвегії та шукати притулку у Великій Британії, коли нацистська Німеччина вторглася на його батьківщину. Проте цього року подарунок не зовсім вдався.

"Судячи з фотографій різдвяної ялинки на Трафальгарській площі, зрубаній минулого тижня в Норвегії і привезеній сьогодні, її перевозили в ручній поклажі рейсом Ryanair", "Щороку Осло відправляє різдвяну ялинку на Трафальгарську площу в подяку за нашу допомогу. Але я починаю думати, що, можливо, норвежці нас не так люблять", "Сьогодні Трафальгарська площа отримує свою щорічну ялинку, подаровану Норвегією. Схоже, вони знову забули половину дерева в Осло", — пишуть користувачі.

Проте знайшлися й захисники ялинки. Заступник лідера Вестмінстерської ради Тім Рока сказав, що це чудовий жест дружби.

Висота ялинки — 21 метр. Попри пошарпаний вигляд, дерево прикрасили гірляндами, які запалять увечері 1 грудня.

[ + – ] Ялинку прикрасили гірляндами, які запалять 1 грудня Фото: Getty Images

Нагадаємо, в Україні щодо встановлення головних ялинок у містах вирішує місцева влада. На думку багатьох громадян, гуляння та веселощі зараз не доречні, а гроші, які витрачаються на ялинки, краще передати ЗСУ, проте мер Києва Віталій Кличко сказав, що святкове дерево все ж таки поставлять на Софіївській площі, де зазвичай проходили масові заходи. Однак цього року масові гуляння, ярмарки та концерти не організовуватимуть. Кличко зазначив, що щодня спілкується з українськими військовими і вони хотіли б, щоб в українській столиці була святкова ялинка, а їхні діти мали новорічний настрій.