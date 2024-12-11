"Це катастрофа": знавець пояснив, чому не можна довго дивитися на новорічні гірлянди
Якщо ви не можете уявити собі Різдво та Новий рік без різнокольорових гірлянд, варто звернути увагу на альтернативні варіанти.
Святковий сезон уже розпочався — люди прикрашають свої оселі мерехтливими вогнями та барвистим різдвяним декором. Звісно, ці прикраси приносять радість, але можуть й негативно вплинути на самопочуття. Про це заявив експерт зі сну Різ Ісаа з компанії Winstons Beds в інтерв’ю Daily Record.
"Сині, яскраві, миготливі різдвяні вогні перед сном — це катастрофа для гігієни сну. Гірлянди випромінюють низку хвиль, які порушують вироблення мелатоніну — гормону сну. Це збиває мозок з пантелику та ускладнює процес засинання. Те ж саме, що влаштувати мінідискотеку у вітальні: святково, але не заспокійливо", — переконаний експерт.
За його словами, синє світло відоме тим, що порушує сон, змушуючи мозок думати, що зараз день. При цьому немає значення, яке джерело випромінювання — телефон, світлодіодні лампочки чи святкові гірлянди.
Експерти рекомендують вимикати синє світло за дві години до сну. Тобто, якщо ви лягаєте спати о 22:00, то це потрібно зробити о 20:00. Крім того, мерехтіння також може надмірно стимулювати органи чуття, що ускладнює розслаблення.
"Ця підвищена візуальна стимуляція є ворогом спокійного відходу до сну", — додає фахівець.
Якщо ви не можете уявити собі Різдво та Новий рік без різнокольорових гірлянд, варто звернути увагу на альтернативні варіанти.
"Світло теплих тонів є менш руйнівним. Дослідження довели, що червоні відтінки може покращити якість сну, допомогти тілу розслабитися і швидше заспокоїтись", — резюмує Ісаа.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що у Німеччині представили найдорожчу в світі різдвяну ялинку. Дерево заввишки три метри й завважки 60 кілограмів виготовлене мюнхенською компанією Pro Aurum. Воно складається із 2024 золотих монет, серед яких одна найбільша (24-каратна) розміщена на верхівці замість традиційної зірки або ангела.
Крім того, 20-метрову новорічну ялинку на Трафальгарській площі, яку привезли до столиці Великої Британії з Норвегії, жорстоко висміяли місцеві мешканці. Люди обурилися у соціальних мережах, назвавши дерево напівмертвим та ганебним.