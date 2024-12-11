"Це катастрофа": знавець пояснив, чому не можна довго дивитися на новорічні гірлянди

Якщо ви не можете уявити собі Різдво та Новий рік без різнокольорових гірлянд, варто звернути увагу на альтернативні варіанти.

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Святковий сезон уже розпочався — люди прикрашають свої оселі мерехтливими вогнями та барвистим різдвяним декором. Звісно, ці прикраси приносять радість, але можуть й негативно вплинути на самопочуття. Про це заявив експерт зі сну Різ Ісаа з компанії Winstons Beds в інтерв’ю Daily Record.

"Сині, яскраві, миготливі різдвяні вогні перед сном — це катастрофа для гігієни сну. Гірлянди випромінюють низку хвиль, які порушують вироблення мелатоніну — гормону сну. Це збиває мозок з пантелику та ускладнює процес засинання. Те ж саме, що влаштувати мінідискотеку у вітальні: святково, але не заспокійливо", — переконаний експерт.

За його словами, синє світло відоме тим, що порушує сон, змушуючи мозок думати, що зараз день. При цьому немає значення, яке джерело випромінювання — телефон, світлодіодні лампочки чи святкові гірлянди.

Синє світло порушує сон, каже експерт Фото: Pixels

Експерти рекомендують вимикати синє світло за дві години до сну. Тобто, якщо ви лягаєте спати о 22:00, то це потрібно зробити о 20:00. Крім того, мерехтіння також може надмірно стимулювати органи чуття, що ускладнює розслаблення.

"Ця підвищена візуальна стимуляція є ворогом спокійного відходу до сну", — додає фахівець.

Якщо ви не можете уявити собі Різдво та Новий рік без різнокольорових гірлянд, варто звернути увагу на альтернативні варіанти.

"Світло теплих тонів є менш руйнівним. Дослідження довели, що червоні відтінки може покращити якість сну, допомогти тілу розслабитися і швидше заспокоїтись", — резюмує Ісаа.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що у Німеччині представили найдорожчу в світі різдвяну ялинку. Дерево заввишки три метри й завважки 60 кілограмів виготовлене мюнхенською компанією Pro Aurum. Воно складається із 2024 золотих монет, серед яких одна найбільша (24-каратна) розміщена на верхівці замість традиційної зірки або ангела.

Крім того, 20-метрову новорічну ялинку на Трафальгарській площі, яку привезли до столиці Великої Британії з Норвегії, жорстоко висміяли місцеві мешканці. Люди обурилися у соціальних мережах, назвавши дерево напівмертвим та ганебним.