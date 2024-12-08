Показали найдорожчу в світі ялинку з чистого золота: який вигляд вона має (фото)

Деякі глядачі називають цей витвір ювелірного мистецтва досить сумнівним, зважаючи на зростання вартості життя в останні роки.

У Німеччині представили найдорожчу в світі різдвяну ялинку. Дерево заввишки три метри й завважки 60 кілограмів виготовлене мюнхенською компанією Pro Aurum. Воно складається із 2024 золотих монет, серед яких одна найбільша (24-каратна) розміщена на верхівці замість традиційної зірки або ангела. У перерахунку на гривні вартість символу прийдешнього свята оцінюється в 211,5 млн, пише видання The Sun.

Дерево виготовлене мюнхенською компанією Pro Aurum Фото: NF/newsX

Повідомляється, що ця ялинка не продається, оскільки призначена для демонстрації цінності золота як коштовного металу поза часом, а не для зацікавлення потенційних покупців. Бенджамін Сума, речник Pro Aurum, високо оцінив це творіння: "Золота ялинка ілюструє позачасовість цього дорогоцінного металу".

Ялинка не продається Фото: NF/newsX

Деякі глядачі називають цей витвір ювелірного мистецтва досить сумнівним, зважаючи на зростання вартості життя в останні роки.

Однак це далеко перший випадок, коли різдвяна ялинка викликає суперечки або скандали. Святкові дерева, встановлені у різних куточках світу, часто знаходяться на межі розкоші та абсурду.

У перерахунку на гривні вартість ялинки оцінюється в 211,5 млн Фото: NF/newsX

Нагадаємо, раніше Фокус писав про обурених жителів швейцарського міста Ла-Шо-де-Фон, котрі змусили місцеву владу позбавитись "ганебної" ялинки, встановленої біля залізничного вокзалу. Люди у соціальних мережах масово нарікали, що новорічне дерево надто потворне та псує їм атмосферу прийдешнього свята.

Крім того, жителі міста Марч, що у британському графстві Кембриджшир, назвали свою ялинку "новою Пізанською вежею". 30-футове (приблизно 9 м) дерево на центральній площі Маркет-Плейс дуже сильно похилилося вбік.