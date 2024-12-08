Показали самую дорогую в мире елку из чистого золота: как она выглядит (фото)

Некоторые зрители называют это произведение ювелирного искусства довольно сомнительным, учитывая рост стоимости жизни в последние годы.

В Германии представили самую дорогую в мире рождественскую елку. Дерево высотой три метра и весом 60 килограммов изготовлено мюнхенской компанией Pro Aurum. Оно состоит из 2024 золотых монет, среди которых одна самая большая (24-каратная) размещена на верхушке вместо традиционной звезды или ангела. В пересчете на гривны стоимость символа грядущего праздника оценивается в 211,5 млн, пишет издание The Sun.

Дерево изготовлено мюнхенской компанией Pro Aurum Фото: NF/newsX

Сообщается, что эта елка не продается, поскольку предназначена для демонстрации ценности золота как драгоценного металла вне времени, а не для привлечения потенциальных покупателей. Бенджамин Сума, представитель Pro Aurum, высоко оценил это творение: "Золотая елка иллюстрирует вневременность этого драгоценного металла".

Елка не продается Фото: NF/newsX

Некоторые зрители называют это произведение ювелирного искусства довольно сомнительным, учитывая рост стоимости жизни в последние годы.

Однако это далеко первый случай, когда рождественская елка вызывает споры или скандалы. Праздничные деревья, установленные в разных уголках мира, часто находятся на грани роскоши и абсурда.

В пересчете на гривны стоимость елки оценивается в 211,5 млн Фото: NF/newsX

Напомним, ранее Фокус писал о возмущенных жителях швейцарского города Ла-Шо-де-Фон, которые заставили местные власти избавиться от "позорной" елки, установленной возле железнодорожного вокзала. Люди в социальных сетях сетовали, что новогоднее дерево слишком уродливое и портит им атмосферу грядущего праздника.

Кроме того, жители города Марч, что в британском графстве Кембриджшир, назвали свою елку "новой Пизанской башней". 30-футовое (примерно 9 м) дерево на центральной площади Маркет-Плейс очень сильно наклонилось в сторону.