"Это катастрофа": знаток объяснил, почему нельзя долго смотреть на новогодние гирлянды

Если вы не можете представить себе Рождество и Новый год без разноцветных гирлянд, стоит обратить внимание на альтернативные варианты.

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Праздничный сезон уже начался — люди украшают свои дома мерцающими огнями и красочным рождественским декором. Конечно, эти украшения приносят радость, но могут и негативно повлиять на самочувствие. Об этом заявил эксперт по сну Риз Исаа из компании Winstons Beds в интервью Daily Record.

"Синие, яркие, мигающие рождественские огни перед сном — это катастрофа для гигиены сна. Гирлянды излучают ряд волн, которые нарушают выработку мелатонина — гормона сна. Это сбивает мозг с толку и затрудняет процесс засыпания. То же самое, что устроить мини-дискотеку в гостиной: празднично, но не успокаивающе", — убежден эксперт.

По его словам, синий свет известен тем, что нарушает сон, заставляя мозг думать, что сейчас день. При этом не имеет значения, какой источник излучения — телефон, светодиодные лампочки или праздничные гирлянды.

Синий свет нарушает сон, говорит эксперт Фото: Pixels

Эксперты рекомендуют выключать синий свет за два часа до сна. То есть, если вы ложитесь спать в 22:00, то это нужно сделать в 20:00. Кроме того, мерцание также может чрезмерно стимулировать органы чувств, что затрудняет расслабление.

"Эта повышенная визуальная стимуляция является врагом спокойного отхода ко сну", — добавляет специалист.

Если вы не можете представить себе Рождество и Новый год без разноцветных гирлянд, стоит обратить внимание на альтернативные варианты.

"Свет теплых тонов является менее разрушительным. Исследования доказали, что красные оттенки могут улучшить качество сна, помочь телу расслабиться и быстрее успокоиться", — резюмирует Исаа.

Напомним, ранее Фокус писал, что в Германии представили самую дорогую в мире рождественскую елку. Дерево высотой три метра и весом 60 килограммов изготовлено мюнхенской компанией Pro Aurum. Оно состоит из 2024 золотых монет, среди которых одна самая большая (24-каратная) размещена на верхушке вместо традиционной звезды или ангела.

Кроме того, 20-метровую новогоднюю елку на Трафальгарской площади, которую привезли в столицу Великобритании из Норвегии, жестоко высмеяли местные жители. Люди возмутились в социальных сетях, назвав дерево полумертвым и позорным.