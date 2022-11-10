Никаких гирлянд: в Киевской области запретили использовать новогоднюю иллюминацию

Решение ОВА касается как коммерческих, так и государственных объектов. Однако чиновники пока разрешают использовать световые декорации для парков и улиц.

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На территории Киевской области запретили использование новогодней иллюминации, включая гирлянды и световые декорации. Об этом сообщается в Telegram-канале главы областной военной администрации региона Алексея Кулебы.

"Решение было принято на Оперативном штабе совета обороны Киевской области", –– в частности, написал он.

По словам чиновника, запрет касается как коммерческих, так и государственных и муниципальных объектов.

Тем не менее совет обороны региона пока не принимал решение по использованию световых декораций новогодних елок, парков и улиц. Это означает, что пока гирлянды можно использовать на этих локациях.

Кулеба подчеркнул, что такое решение о запрете иллюминации связано с жестким режимом экономии электроэнергии, который сегодня введен в разных областях Украины.

"Мы сопротивляемся врагу, который осуществляет энерготеррор нашей страны. Максимальная экономия электроэнергии –– это наш гражданский фронт сегодня", –– резюмировал чиновник.

Напомним, на сайте Киевского городского совета появилась электронная петиция с призывом установить главную новогоднюю елку в столице страны, несмотря на нынешние реалии.

Обращение к местной власти стало реакцией на более раннюю петицию, требующую не устанавливать главный символ Нового года в Киеве. Автор электронного документа считает, что лучше не тратить деньги на установку, обслуживание и демонтаж новогоднего дерева, а передать их на нужды ВСУ.