Новогодняя угроза: аромасвечи и гирлянды могут навредить вашему здоровью

Привычные новогодние украшения могут вызывать серьезные заболевания.

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Ароматические свечи и гирлянды становятся все популярнее, особенно в зимний период. Однако многие задают вопрос об их безопасности, ведь во время сжигания они могут выделять разнообразные химические соединения и влияют на здоровье. Об этом сообщило издание CNN.

Аромасвечи негативно влияют на здоровье

Исследования показывают, что наиболее опасными являются свечи, изготовленные из парафина – недорогого побочного продукта нефтепереработки. При горении парафиновые свечи выделяют летучие органические вещества, включая толуол и бензол, которые считаются токсичными и способны вызывать рак. Эти вещества могут провоцировать головные боли, головокружение и даже такие серьезные заболевания, как лейкемия.

"Многочисленные исследования, проведенные как в лабораторных условиях, так и в жилых помещениях, показали, что горение свечей ухудшает качество воздуха и повышает риск вдыхания химических веществ, вызывающих обеспокоенность", — подчеркнула доцент кафедры экологической медицины и климатологии доктор Сара Эванс.

Исследования показывают, что даже незажженные свечи способны выделять токсины, однако уровень летучих органических соединений (ЛОС) в таких случаях обычно остается в пределах безопасной нормы. В то же время зажженные свечи могут быть более опасными: свеча с ароматом клубники выделяла 2098 частей на миллиард формальдегида, что значительно превышает рекомендуемый предел в 0-400 частей. Свеча с ароматом киви и дыни оказалась еще более токсичной, ее выбросы достигли 12 742 частей на миллиард.

Хотя свечи из соевого или пчелиного воска считаются более безопасным вариантом, их горение все же сопровождается выделением летучих органических соединений (ЛОС), которые могут негативно влиять на здоровье. Особенно это касается ароматизированных свечей с искусственными добавками, которые способны выделять токсичные вещества, например фталаты. Согласно исследованию 2015 года, даже свечи без аромата могут испускать токсины, хотя их концентрация ниже, чем у ароматизированных изделий.

Гирлянды оказывают негативное влияние на здоровье

По данным экспертов, гирлянды — популярные украшения, без которых трудно представить празднование Рождества и Нового года. Впрочем, доктор и психолог Кэтрин Холл предупреждает, что некоторые огоньки могут "убивать" здоровье человека, ведь способны портить сон.

По словам эксперта, огоньки, которые всем так нравятся, действительно могут быть очень вредными. Как оказалось, они способны ухудшать сон.

"Быть под влиянием интенсивного, яркого или мерцающего света перед сном — это ошибка гигиены сна. Ослепительные огни, которые мы все любим во время праздничного сезона, посылают неправильный сигнал в ваш мозг, нарушая выработку мелатонина и препятствуя вашему циклу сна", — пояснила Холл.

Свет от гирлянд синего цвета, считает эксперт, особенно вреден вечером, поскольку он угнетает выработку мелатонина и нарушает суточный ритм.

"Синий свет часто встречается в искусственном освещении, особенно в телефонах и светодиодных лампах, из-за его стимулирующего эффекта, который провоцирует появление лишнего внимания. Он негативно влияет на ваш цикл сна", — отметила Холл.

Также следует избегать разноцветных огоньков, хотя визуально они могут быть очень красивыми. Они излучают спектр цветов, которые могут нарушить регуляцию мелатонина и мешать спокойному сну.

Не следует включать и режим "мерцания". Когда огоньки начинают "бегать" и "мигать", они вызывают неправильную реакцию мозга. Такие гирлянды создают излишнюю визуальную стимуляцию, которая потом будет мешать вам засыпать.

Отметим, ранее Фокус писал о другой опасности, с которой можно встретиться при подготовке к встрече Нового года. В соцсети появились кадры, на которых женщина случайно видит стаю жуков, поселившихся внутри елочного шара.

Напоминаем, 12 декабря в медиа рассказали о мэре перуанского города, который переоделся Санта Клаусом для определенной цели.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.